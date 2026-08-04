Ключевые моменты:

Решение суда: содержание под стражей до 30 сентября (без права залога).

Стрельба произошла во время проверки военно-учетных документов.

По данным полиции, стреляли из пистолета под патрон Флобера.

Версия подозреваемого: «Думал, что это ОПГ»

Как сообщает Радио Свобода, во время судебного заседания 32-летний подозреваемый заявил, что сожалеет о содеянном. По его словам, намерения стрелять в военнослужащих у него не было — он лишь пытался «разогнать нападавших», когда услышал из окна улицы крики о помощи.

Мужчина утверждал, что увидел из окна, как пятеро человек повалили прохожего на землю.

«Они были в масках, без опознавательных знаков и бодикамер, поэтому я воспринял их как представителей организованной преступной группировки», — заявил подозреваемый в суде.

Напомним, инцидент произошел вечером 2 августа во время проведения мероприятий по проверке военно-учетных документов. Стрелок был оперативно задержан в тот же вечер. По предварительной информации, мужчина произвел выстрелы в сторону военных из пистолета под патрон Флобера.

Следственные действия продолжаются.

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