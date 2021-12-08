Стрельба на Молдаванке, отравление школьницы и “кружевной” конкурс: главные новости Одессы за 7 декабря

Вторник, 7 декабря 2021 года, запомнился “Одесской жизни” такими важными событиями в Одессе и Одесской области.

Ранним утром в Одессе на улице Разумовской, что на Молдаванке, подстрелили двоих парней, один из которых несовершеннолетний.

В то же время Госбюро расследований выясняет обстоятельства ДТП с участием автомобиля и.о. заместителя начальника полиции Одесской области. Мало того, что авто проехало на красный свет, сбило человека, так его водитель еще и не позволил медикам госпитализировать пострадавшую.

А вот Приморский суд Одессы не нашел оснований отобрать у родителей сына, которого те довели до крайней степени истощения. Соцслужбы не смогли доказать необходимость изъятия его из семьи.

Между тем, ученица школы №35 из Приморского района Одессы попала в больницу после отравления антисептиком, который ей якобы подмешали в колу одноклассники.

Между тем, в школе информацию о намеренном отравлении девочки отрицают. Как утверждает директор учебного заведения Виктор Арват, школьницу никто не травил – она выпила опасное вещество сама.

В то же время в Одессе уволили учителя, который по полу тащил шестиклассника к директору. Этот случай вызвал бурное обсуждение в соцсетях и многие одесситы оказались на стороне учителя.

А у воспитанников одесской спортивной школы имени Бориса Литвака на Пушкинской, 49 отобрали волейбольный зал ради очередного бизнес-центра.

Фильм режиссера Виллена Новака “Почему я живой”, снятый на Одесской киностудии, признан лучшим полнометражным фильмом ноября на двух Международных конкурсах – Future of Film Awards и Europe Film Festival.

А проект “Хранители времени онлайн” объявляет интересный конкурс под названием “Кружева времени”. Победители получат подарки.