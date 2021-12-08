Новости Одессы и Одесской области

Стрельба на Молдаванке, отравление школьницы и “кружевной” конкурс: главные новости Одессы за 7 декабря

Стрельба на Молдаванке, отравление школьницы и “кружевной” конкурс: главные новости Одессы за 7 декабря

Вторник, 7 декабря 2021 года, запомнился “Одесской жизни” такими важными событиями в Одессе и Одесской области.

Подписаться

Ранним утром в Одессе на улице Разумовской, что на Молдаванке, подстрелили двоих парней, один из которых несовершеннолетний.

В то же время Госбюро расследований выясняет обстоятельства ДТП с участием автомобиля и.о. заместителя начальника полиции Одесской области. Мало того, что авто проехало на красный свет, сбило человека, так его водитель еще и не позволил медикам госпитализировать пострадавшую.

А вот Приморский суд Одессы не нашел оснований отобрать у родителей сына, которого те довели до крайней степени истощения. Соцслужбы не смогли доказать необходимость изъятия его из семьи.

Между тем, ученица школы №35 из Приморского района Одессы попала в больницу после отравления антисептиком, который ей якобы подмешали в колу одноклассники.

Между тем, в школе информацию о намеренном отравлении девочки отрицают. Как утверждает директор учебного заведения Виктор Арват, школьницу никто не травил – она выпила опасное вещество сама.

В то же время в Одессе уволили учителя, который по полу тащил шестиклассника к директору. Этот случай вызвал бурное обсуждение в соцсетях и многие одесситы оказались на стороне учителя.

А у воспитанников одесской спортивной школы имени Бориса Литвака на Пушкинской, 49 отобрали волейбольный зал ради очередного бизнес-центра.

Фильм режиссера Виллена Новака “Почему я живой”, снятый на Одесской киностудии, признан лучшим полнометражным фильмом ноября на двух Международных конкурсах – Future of Film Awards и Europe Film Festival.

А проект “Хранители времени онлайн” объявляет интересный конкурс под названием “Кружева времени”. Победители получат подарки.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить