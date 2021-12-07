Парня, которого родители чуть не заморили голодом, вернут обратно в семью

Такое решение принял суд. Соцслужбы не смогли доказать необходимость изъятия его из семьи.

Приморская райадминистрация пыталась через суд добиться того, чтобы ребенка изъяли из семьи, при этом не лишая родителей их прав на него.

Суд не нашел остнований отобрать ребенка у родителей, которые довели сына до анорексии

Но судья принял решение, что ребенок должен остаться в семье. Дело в том, что семья материально обеспечена, проживает в 4-комнатной квартире, где у парня есть своя комната и все необходимые вещи.

Фактов, доказывающих, что над мальчиком издевались, суд не обнаружил. Как и того, что его родители жестоко обращались с ребенком или уклонялись от исполнения своих родительских обязанностей.

В решении суда сказано, что «факт наличия проблем, связанных со здоровьем сына, его инвалидностью» не может быть основанием для того, чтобы отобрать ребенка у родителей.

С помощью голода отец хотел снять с сына порчу

Напомним, что в июле этого года в Одессе отец довел до анорексии своего 16-летнего сына. Мужчина рассказал, что с помощью голода и духовных практик пытался избавить ребенка от «порчи». И за помощью медиков обратился только тогда, когда парень уже не мог даже пить воду.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе школьницу из элитной школы отравили одноклассники, подмешав ей в напиток антисептик для рук.

Также сообщалось о том, что многие одесситы против увольнения учителя, который силой тянул школьника к директору .

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