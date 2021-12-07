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Парня, которого родители чуть не заморили голодом, вернут обратно в семью

Парня, которого родители чуть не заморили голодом, вернут обратно в семью

Такое решение принял суд. Соцслужбы не смогли доказать необходимость изъятия его из семьи.

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Приморская райадминистрация пыталась через суд добиться того, чтобы ребенка изъяли из семьи, при этом не лишая родителей их прав на него.

Суд не нашел остнований отобрать ребенка у родителей, которые довели сына до анорексии

Но судья принял решение, что ребенок должен остаться в семье. Дело в том, что семья материально обеспечена, проживает в 4-комнатной квартире, где у парня есть своя комната и все необходимые вещи.

Фактов, доказывающих, что над мальчиком издевались, суд не обнаружил. Как и того, что его родители жестоко обращались с ребенком или уклонялись от исполнения своих родительских обязанностей.

В решении суда сказано, что «факт наличия проблем, связанных со здоровьем сына, его инвалидностью» не может быть основанием для того, чтобы отобрать ребенка у родителей.

С помощью голода отец хотел снять с сына порчу

Напомним, что в июле этого года в Одессе отец довел до анорексии своего 16-летнего сына. Мужчина рассказал, что с помощью голода и духовных практик пытался избавить ребенка от «порчи». И за помощью медиков обратился только тогда, когда парень уже не мог даже пить воду.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе школьницу из элитной школы отравили одноклассники, подмешав ей в напиток антисептик для рук.

Также сообщалось о том, что многие одесситы против увольнения учителя, который силой тянул школьника к директору .

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Редакция ПРОФИЛЬ

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