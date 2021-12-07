В Одессе городские власти лишили спортшколу спортзала: там будут офисы

Ради очередного бизнес-центра у воспитанников ОДСШ им. Б.Д. Литвака на Пушкинской, 49 отобрали волейбольный зал.

Вместо спортзала для детей будут офисы

О том, что дети остались без места для тренировок, сообщили в соцсетях родители воспитанников спортшколы.

Форма уже вторую неделю недействительна! Так как в ОДСШ отобрали зал у волейболистов, потому что городским властям не выгодно иметь в центре города государственный, один из лучших волейбольных залов. И знаете, что будет на этом месте? ОФИСЫ. Наш спортивный мэр выбрал БАБЛО, вместо волейбола в Одессе…

Так эмоционально описала случившееся мама одного из спортсменов, тренировавшегося на Пушкинской.

Кстати, это школа олимпийского резерва, с десятилетними традициями и отличной тренерской базой. Пока еще держится отделение баскетбола. Его площадку пока не «пилить» на офисы.

Наомним, что Одесский горсовет принял сегодня решение назвать спортшколу, которой в свое время руководил Герой Украины Борис Литвак, в его честь. Произошло это в 2014 нгоду.

Так, депутаты поддержали проект решения «О присвоении имени Литвака Бориса Давыдовича коммунальному внешкольному учебному заведению «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2″ и утверждение его Устава в новой редакции».

А в Одесской области директор спортивной школы заставлял своих подчиненных писать заявления об увольнении без указания даты. А потом этот «крючок» использовал, чтоб преподаватели собирали деньги с родителей воспитанников. Якобы на нужды школы.

Недавно «Одесская Жизнь» сообщала о смерти 15-летнего подростка. Юноша учился в школе со спортивным уклоном и повесился прямо в стенах учебного учреждения. По свидетельствам знавших его людей, над парнем издевались как сверстники, так и дети постарше.

Еще новости Одессы о спортшколах: