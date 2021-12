«Почему я живой»: фильм Одесской киностудии признан лучшим на двух международных конкурсах

Фильм режиссера Виллена Новака «Почему я живой», снятый на Одесской киностудии, признан лучшим полнометражным фильмом ноября на двух Международных конкурсах — Future of Film Awards и Europe Film Festival.

Об этом сообщают в Госкино Украины. Europe Film Festival в Великобритании (EFFUK) — это ежемесячный конкурс и ежегодный онлайн-кинофестиваль, базирующийся в Лондоне. Его цель — сплотить талантливых художников всего мира и дать им возможность демонстрировать миру свои работы.

Future of Film Awards — это платформа для кинохудожников и фестиваль, базирующаяся в Северной Македонии. Future of Film Awards открывает возможности для талантливых режиссеров, продюсеров, сценаристов, актеров и членов съемочных групп со всего мира и позволяет показать свои работы. Ежемесячно фестиваль определяет лучшие работы, а 20 лучших фильмов сезона соревнуются за получение ежегодной премии Future of Film Awards.

Об одесском фильме «Почему я живой»

«Почему я живой» — это эпическая сага по мотивам реальных событий, произошедших в середине XX века. Фильм создан Одесской киностудией при поддержке Госкино.

Главным героем трагикомической истории, происходящей в Мариуполе, стала украинско-еврейская семья, которой пришлось пережить оккупацию и фашистский террор, но при этом сохранить любовь и человечность в самые страшные времена.

Оператор-постановщик фильма — Данил Дедков. Художник-постановщик — Виктор Фомин. Композитор — Владимир Гронский.

Продюсеры — Андрей Осипов и Елена Дементьева.

В ролях — Виктор Жданов, Роланд Мишко, Анастасия Маркив, Ирина Мельник, Ольга Радчук, Артем Вильбик, Алексей Горбунов, Георгий Делиев и др.

Фото: Госкино Украины