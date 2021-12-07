Отравление в одесской школе: девочка выпила антисептик сама?

Стали известны подробности отравления девочки-подростка антисептиком в одесской школе №35. В школе отрицают информацию о том, что одноклассники пострадавшей якобы намеренно подмешали ей антисептик в колу.
Как утверждает директор учебного заведения Виктор Арват, школьницу никто не травил – она выпила опасное вещество сама.
Опасный эксперимент в школе Одессы
Виктор Арват рассказал, что в тот день после уроков ученики решили проверить, как антисептик, которым они пользуются ежедневно, действует в соединении с кока-колой. Но никаких реакций не было, и на этом «эксперимент» закончился. Но одна из одноклассниц решила попробовать, каков полученный раствор на вкус, причем сделала она это сама – никто ее не заставлял.
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Об инциденте сразу же узнали педагоги и медсестра, которая тут же вызвала скорую помощь, и девочку отвезли в больницу.
Так было ли отравление?
По информации медиков областной больницы, школьница поступила с небольшой интоксикацией и в госпитализации не нуждалась. За ребенком понаблюдали несколько часов, а затем осмотрели и отпустили домой.
Однако сегодня в школу девочка не пришла.
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Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что ученица одесской школы №35 выпила колу, в которую ее одноклассники подмешали антисептик АХД-2000. После того, как школьница отведала «коктейль», ее с признаками перорального отравления доставили в реанимацию детской клинической больницы на Слободке.
Также отметим, что школа №35, которая расположена в Приморском районе Одессы на проспекте Гагарина, считается элитной. У нее есть престижная специализация – английский язык.
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Источник: УСИ
Фото: media.fi