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Отравление в одесской школе: девочка выпила антисептик сама?

Отравление в одесской школе: девочка выпила антисептик сама?

Стали известны подробности отравления девочки-подростка антисептиком в одесской школе №35. В школе отрицают информацию о том, что одноклассники пострадавшей якобы намеренно подмешали ей антисептик в колу.
Как утверждает директор учебного заведения Виктор Арват, школьницу никто не травил – она выпила опасное вещество сама.

Опасный эксперимент в школе Одессы

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Виктор Арват рассказал, что в тот день после уроков ученики решили проверить, как антисептик, которым они пользуются ежедневно, действует в соединении с кока-колой. Но никаких реакций не было, и на этом «эксперимент» закончился. Но одна из одноклассниц решила попробовать, каков полученный раствор на вкус, причем сделала она это сама – никто ее не заставлял.

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Об инциденте сразу же узнали педагоги и медсестра, которая тут же вызвала скорую помощь, и девочку отвезли в больницу.

Так было ли отравление?

По информации медиков областной больницы, школьница поступила с небольшой интоксикацией и в госпитализации не нуждалась. За ребенком понаблюдали несколько часов, а затем осмотрели и отпустили домой.

Однако сегодня в школу девочка не пришла.

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Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что ученица одесской школы №35 выпила колу, в которую ее одноклассники подмешали антисептик АХД-2000. После того, как школьница отведала «коктейль», ее с признаками перорального отравления доставили в реанимацию детской клинической больницы на Слободке.

Также отметим, что школа №35, которая расположена в Приморском районе Одессы на проспекте Гагарина, считается элитной. У нее есть престижная специализация – английский язык.

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Источник: УСИ

Фото: media.fi

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Редакция ПРОФИЛЬ

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