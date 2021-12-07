Многие одесситы против увольнения учителя, который тянул школьника к директору

В Одессе уволили учителя, который по полу тащил шестиклассника к директору. Этот случай вызвал бурное обсуждение в соцсетях и многие одесситы оказались на стороне учителя.

Неприятный инцидент произошел в школе №82 на Таирова. По непроверенной информации, ребенок три раза попросился выйти в туалет, а учитель 3 раза его проигнорировал. В результате мальчик стал вести себя вызывающе, и учитель предпринял попытку силой доставить того в кабинет к директору.

На видеозаписи, снятой учениками класса, которая попала в сеть, видно, что учитель силой тянет ребенка из класса. Говорит, что к директору. Школьник упирается, валится на пол, и тогда учитель тащит его силой прямо по полу школьного коридора.

Начальник городского департамента образования Елена Буйневич в своем вердикте была непреклонна:

Учителя уволили. Правильно поступили. Не обсуждается. Как бы то ни было, поднять руку на ребенка = выйти из профессии, все.

Написала она у себя в фейсбук, комментируя произошедшее.

Но даже чиновник отметила, что ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд. И учителям тоже приходится несладко.

Вместе с тем. Говорю с другими учителями школы. Говорят, защиты нет. Постоянные нарушения дисциплины, срывы уроков, отсутствие понимания и поддержки родителей. Мол, беседы мы проводили, но… но нет смысла. Куча жалоб от родителей, детям не дают учиться,

— жалуется чиновник. И продолжает:

Очень часто поведение ребенка связано с проблемами физиологическими, психологическими, ребенок нуждается в лечении, коррекции, сопровождении. И это обязанность, в первую очередь, СЕМЬИ.

Но как правило родители перекладывают всю ответственность за воспитание ребенка на школу. Не хотят знать о детских проблемах. Елена Буйневич отмечает, что в этой истории, где ученика волокли по полу не один учитель виноват. Его действия на поверхности очевидны, но к такому результату привели «две левые ноги вместо рук у многих взрослых людей».

Одесситы тоже неоднозначно восприняли историю. Многие, обсуждая историю в соцсетях встали на сторону учителя. Другие же просто жалеют его за то, что не сдержался и повел себя некорректно, чем конечно и заслужил увольнение, хотя изначально был виноват ученик.

Так, опрос в телеграм-канале «Подслушано Одесса» показал, что против увольнения учителя в данной ситуации высказались более половины проголосовавших.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что ученик восьмого класса в ходе конфликта с учительницей математики распылил в лицо женщине перцовый баллончик.

А в Холодно-Балковской школе под Одессой ученик 6 класса сломал ногу во время игры в футбол, а учительница вместо того, чтобы оказать ребенку первую помощь, велела вынести его за территорию школы.

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