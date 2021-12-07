«Кружева времени»: одесситов приглашают стать участниками интересного конкурса с подарками

Как в узоры мастериц вплелась целая эпоха

Суть проста: это конкурс, посвященный творчеству женщин (а, возможно, и мужчин)-рукодельниц, всех тех мастеров, которые своими руками создавали красоту в трудные времена.

Устроители конкурса поставили цель – показать, как через привычные нам предметы быта проходит Ее Величество Эпоха.

«Представьте себе, за окном – революция, война, коллективизация или голод, а вечером после работы женщина, несмотря на усталость и нехватку средств, садится в уголке и вышивает, вяжет крючком или спицами, делает сетку на полотне, или вырезает узоры на салфетке «ришелье», чтобы украсить непростую и нелегкую жизнь»,

– рассказывают создатели конкурса.

Как стать участником конкурса «Кружева времени»?

Условия таковы:

Публикуем на своих страницах в соцсетях реальные истории о женщинах-рукодельницах (возможно, и о мужчинах) и об их творчестве и изделиях: салфетки, подушечки, вышивки и прочее – до 1 марта 2022 года; Используем старые и новые фото, включая фото вещей или документов; Репост – в группу «Хранители времени онлайн» в Фейсбуке; Ставим хештеги #кружевавремени #мереживачасу.

Кураторы проекта – Лилия Ишкова, Юлия Богуславская, Инна Семенова-Орлик. тел. +38(067)-753-05-03.

О наградах и дальнейшей судьбе конкурса «Кружева времени»

Авторы пяти лучших историй получат от проекта «Хранители времени онлайн» дипломы и Память, а именно – флешки по 128 Гб.

Победителей будет выбирать жюри. Будет учитываться соответствие теме, количество лайков, репостов, комментарии читателей.

Лучшие истории будут опубликованы на страницах газет медиа-партнеров проекта «Хранители времени онлайн» – «Одесская жизнь», «На пенсии», «Чорноморські новини», «Культурометр».

Кроме того, в рамках инициативы – создание альбома «Кружева времени», в котором будут размещены фотографии и истории рукодельниц ХХ века Одесщины.

В марте-апреле 2022 года состоится Выставка «Кружева времени» с мастер-классами, концертами, лекциями на тему «Рукоделия ХХ века». Для выставки будут собраны изделия рукодельниц прошлого: разного рода вышивки, плетения крючком, спицами или на коклюшках, ришелье, ткачество и другие виды прикладного творчества.

«Если у Вас в семье хранятся такие изделия, мы поможем им стать экспонатами нашей выставки»,

– призывают организаторы.

О проекте «Хранители времени онлайн»

Напомним, проект «Хранители времени онлайн» начался еще в дни первого локдауна в апреле 2020 года, когда инициатор его создания, глава общественной организации «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» Ольга Филиппова через Facebook запустила флешмоб ко Дню освобождения Одессы и Дней Памяти, Примирения и Победы. Все было очень просто: рассказать собственную историю, связанную с войной.

Проект «Хранители времени онлайн» реализуется в 2021-2022 гг. при поддержке Forum ZFD.

Подробнее о проекте «Хранители времени онлайн» читайте:

Фото автора, фото «Кружева времени» – Facebook-страница группы «Хранители времени онлайн»