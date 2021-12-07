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На Молдаванке ссора в баре закончилась стрельбой: ранены парни 16 и 23 лет

На Молдаванке ссора в баре закончилась стрельбой: ранены парни 16 и 23 лет

Ранним утром в Одессе на улице Разумовской подстрелили двоих парней, один из которых несовершеннолетний

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Об этом сообщают источники в полиции.

В баре на Разумовской, 18 утро началось со стрельбы. Прибывшие на место полицейские обнаружили 23-летнего парня, которого из травматического пистолета ранили в лоб и спину, а также раненного 16-летнего подростка.

Пострадавшие пояснили, что поругались с другим отдыхавшим в баре мужчиной. Вышли на улицу разобраться, где тот воспользовался имевшимся у него травматическим пистолетом.

Оба пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу.

Сейчас полицейские разыскивают стрелявшего.

Ранее сообщалось, что в Одессе двое неизвестных открыли стрельбу возле станции техобслуживания на улице Мясоедовской. Потом мы сообщали подробности случившегося.

Также мы рассказывали, что одессит устроил острельбу на ул. Лазарева. Как оказалось, перед этим он подбросил на балкон неизвестным ему одесситам гранту золотого цвета.

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Фото УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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