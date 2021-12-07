У ГБР серьезные подозрения в отношении замначальника Нацполиции в Одесской области

Сейчас расследуется ДТП с участием автомобиля полицейского чиновника. Мало того, что авто проехало на красный свет, сбило человека, так его водитель еще и не позволил медикам госпитализировать пострадавшую.

О дорожном инциденте с автомобилем высокопоставленного полицейского сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Сейчас сотрудники ГБР вместе со службой внутренней безопасности Нацполиции расследуют обстоятельства аварии с участием служебного автомобиля и.о. заместителя начальника полиции Одесской области.

Нарушил правила, сбил человека и не дал госпитализировать пострадавшую

Инцидент произошел 3 декабря 2021 года в Одессе. Служебный автомобиль Нацполиции проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил женщину на пешеходном переходе.

Водитель об инциденте в патрульную полицию не сообщил, и не разрешил медикам скорой госпитализировать пострадавшую с места аварии. Он пояснил свой действия тем, что самостоятельно доставит женщину в больницу.

На данный момент по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УК Украины) сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению. Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Одесская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.

Ранее мы рассказывали, как в Одесской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) при содействии правоохранителей задержали оперуполномоченного Нацполиции при получении им взятки от распространительницы порнографии.

Также сотруднки ГБР разоблачили полицейского, который за взятку обещал «помочь» гражданину избежать наказания за вождение в пьяном виде. За 400 долларов он планировал «договориться» с судьей затянуть сроки рассмотрения дела, чтобы это стало основанием для его закрытия.

Еще мы сообщали, что ГБР разоблачило в Одесской области судью и адвоката, которые занимались мошенничеством.

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