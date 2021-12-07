В Одессе школьницу из элитной школы отравили одноклассники

Учащаяся школы №35 из Приморского района Одессы была доставлена в реанимацию после отравления антисептиком, который ей подмешали в колу.

Об факте отравления девочки-подростка сообщили источники в полиции.

В Одессе школьце подмешали в колу антисептик

По предварительной информации девочка-подросток выпила колу, в которую неизвестные, предположительно одноклассники, подмешали антисептик АХД-2000.

После того, как школьница отведала этот адский коктейль, ее с признаками перорального отравления доставили в реанимацию детской клинической больницы на Слободке.

В последнее время в Одессе много инцидентов с участием школьников

О факте буллинга, нанесшего серьезный вред здоровью ребенка в полицию сообщила бабушка пострадавшей девочки.

Отметим, что школа №35 расположена в Приморском районе Одессы на проспекте Гагарина и считается элитной. У нее есть престижная специализация – английский язык.

Недавно «Одесская Жизнь» сообщала о смерти 15-летнего подростка. Юноша учился в школе со спортивным уклоном и повесился прямо в стенах учебного учреждения. По свидетельствам знавших его людей, над парнем издевались как сверстники, так и дети постарше.

Также мы сообщали об учителе, который волоком тащил по школьному коридору шестиклассника, чтобы доставить того в кабинет к директору школы за плохое поведение. В итоге педагог лишился работы, так как его поведение признали абсолютно неприемлемым и несовместимым со званием учителя. Хотя многие одесситы в соцсетях встали на защиту учителя, считая, что поведение школьников провоцирует грубость со стороны.

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Фото Украинская правда