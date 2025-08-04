Ключевые моменты

Одесчина в числе популярных регионов для обучения, но без вузов в топ-10;

Лідерами стали Львівська політехніка, Львівський університет ім. Франка та КНУ ім. Шевченка. Франка та КНУ ім. Шевченка.

Менеджмент — самая востребованная специальность 2025 года

По данным портала Education.ua, Одесская область заняла третье место по количеству поданных заявлений — 52 426, уступив лишь Киеву и Львову.

Однако, ни один из одесских вузов не вошёл в десятку самых популярных учебных заведений страны. Лидерами стали Львовская политехника, Львовский университет им. Франко и КНУ им. Шевченко.

Самой популярной специальностью среди поступающих стал менеджмент, собрав почти 68 тысяч заявлений из более 904 тысячи — по всей стране.

В то же время стабильно высокие позиции сохраняют филология и психология, также ІТ-специальности остаются среди приоритетных выборов абитуриентов 2025 года.

Ранее в Одесской области подвели итоги Национального мультитеста-2025. Гордиться есть чем: 190 участников набрали 200 баллов хотя бы по одному предмету.

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