Ключевые моменты:

В 2025 году в Одесской области ввели в эксплуатацию 800 тыс. кв. м жилья.

На 37,6% больше, чем в 2024 году.

Четвертое место в Украине.

94,2% новостроек – в Одесском районе.

Одесский рынок недвижимости снова оживает

По данным Главного управления статистики в Одесской области, в прошлом году в регионе было сдано в эксплуатацию около 800 тысяч квадратных метров жилых домов. Кстати, это на 37,6% превышает показатель 2024 года.

Стоит отметить, что Одесская область обеспечила 8,4% общеукраинского объема нового жилья, занимая четвертое место среди регионов. Наш регион опередили Киевскую область, Киев и Львовщину.

Добавим, что подавляющая часть новостроек (94,2%) появилась в Одесском районе. Всего по области приняли 12 993 квартиры, из которых 86,6% – в многоэтажках.

Заместитель начальника ГУ статистики Юлия Панькова отмечает, что эти показатели указывают на оживление жилищного строительства после спада и роста спроса на квартиры в одесском регионе.

Напомним, в Верховной Раде предлагается изменить правила налогообложения аренды квартир. В настоящее время собственники жилья платят 23%, но депутаты считают такую ​​ставку слишком высокой и хотят снизить ее до 7–10%.