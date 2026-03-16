Ключевые моменты:
- В 2025 году в Одесской области ввели в эксплуатацию 800 тыс. кв. м жилья.
- На 37,6% больше, чем в 2024 году.
- Четвертое место в Украине.
- 94,2% новостроек – в Одесском районе.
Одесский рынок недвижимости снова оживает
По данным Главного управления статистики в Одесской области, в прошлом году в регионе было сдано в эксплуатацию около 800 тысяч квадратных метров жилых домов. Кстати, это на 37,6% превышает показатель 2024 года.
Стоит отметить, что Одесская область обеспечила 8,4% общеукраинского объема нового жилья, занимая четвертое место среди регионов. Наш регион опередили Киевскую область, Киев и Львовщину.
Добавим, что подавляющая часть новостроек (94,2%) появилась в Одесском районе. Всего по области приняли 12 993 квартиры, из которых 86,6% – в многоэтажках.
Заместитель начальника ГУ статистики Юлия Панькова отмечает, что эти показатели указывают на оживление жилищного строительства после спада и роста спроса на квартиры в одесском регионе.
Напомним, в Верховной Раде предлагается изменить правила налогообложения аренды квартир. В настоящее время собственники жилья платят 23%, но депутаты считают такую ставку слишком высокой и хотят снизить ее до 7–10%.