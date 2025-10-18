Ключевые моменты
Самые интересные бесплатные культурные события Одессы с 18 по 20 октября — от музыки до литературы.
Лекция о любви и сексе в Средневековье — интригующий взгляд на прошлое без табу.
Тыквенный рекорд в «Сильпо» — праздничное настроение и хорошее настроение.
Книжные встречи и обсуждения — для тех, кто ищет вдохновение среди страниц.
Музыка и искусство без билетов: камерные концерты, мастер-классы и фламенко в Доме с Ангелом.
Бесплатные культурные события Одессы
Обратите внимание, что на этот раз, для вашего удобства, в афишу снова добавлены события на понедельник.
Одесса снова напоминает, что вдохновение рождается там, где рядом звучит музыка, перелистываются страницы книг и разворачиваются настоящие истории.
В стенах Музыкальной академии звучит праздничная торжественность — день рождения оперной студии превратится во встречу голосов, соединяющих прошлое и будущее. А уже на следующий день здесь продолжится диалог в формате камерного разговора — две молодые музыкантки создадут собственную звуковую вселенную. Для тех, кто ищет иное звучание, фламенко встретится с античностью в Доме с Ангелом, открывая неожиданные мосты между эпохами.
Литература тоже не молчит. В книжных магазинах будут обсуждать истории, балансирующие между комичным и мрачным, в кофейне — говорить о женщине, ищущей свободу в пустыне, а в библиотеке писательница откроет свою Одессу — настоящую, неидеальную, но искреннюю.
Лекция о любви и сексе в Средневековье предложит неожиданный взгляд на прошлое, которое оказалось не таким строгим, как мы думали.
Не нужно выбирать между разумом и чувствами. Можно жить на пересечении — где музыка становится историей, книги превращаются в приключения, а встречи — в начало чего-то нового. Одесса уже ждёт.
Конечно, в городе состоятся и другие события — о них мы рассказываем в нашем обзоре.
Что: Тыквенный рекорд
Где: Семена Палия, 93-а, «Сильпо»
Когда: 18 октября, 13:00
Что: Секс, любовь и интимная жизнь в Средневековье
Где: Троицкая, 49–51, библиотека Грушевского
Когда: 18 октября, 15:00
Что: Творческая встреча с Игорем Потоцким и композитором Людмилой Самодаевой «Невыдуманные одесские истории»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 18 октября, 16:00
Что: Концерт Елены Белявской и Юлии Матвеевой
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 18 октября, 18:30
Что: Мастер-класс по росписи среза книги
Где: Дерибасовская, 12, Книгарня «Є»
Когда: 19 октября, 14:00
Что: Книжный клуб. Обсуждение книги «Моя сестра — серийная убийца» Ойинкан Брайтуэйт
Где: Дерибасовская, 12, Книгарня «Є»
Когда: 19 октября, 16:00
Что: Обсуждение романа «Флоренс Аравийская»
Где: Артура Савельева, 16, кофейня Break
Когда: 19 октября, 16:00
Что: Творческая встреча с писательницей Людмилой Охрименко
Где: Пастера, 13, Национальная библиотека
Когда: 20 октября, 16:00
Что: «Античность и фламенко» в творчестве Анатолия Шевченко
Где: Итальянская, 51, Дом с Ангелом
Когда: 20 октября, 17:30