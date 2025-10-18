Ключевые моменты

Самые интересные бесплатные культурные события Одессы с 18 по 20 октября — от музыки до литературы.

Лекция о любви и сексе в Средневековье — интригующий взгляд на прошлое без табу.

Тыквенный рекорд в «Сильпо» — праздничное настроение и хорошее настроение.

Книжные встречи и обсуждения — для тех, кто ищет вдохновение среди страниц.

Музыка и искусство без билетов: камерные концерты, мастер-классы и фламенко в Доме с Ангелом.

Бесплатные культурные события Одессы

Обратите внимание, что на этот раз, для вашего удобства, в афишу снова добавлены события на понедельник.

Одесса снова напоминает, что вдохновение рождается там, где рядом звучит музыка, перелистываются страницы книг и разворачиваются настоящие истории.

В стенах Музыкальной академии звучит праздничная торжественность — день рождения оперной студии превратится во встречу голосов, соединяющих прошлое и будущее. А уже на следующий день здесь продолжится диалог в формате камерного разговора — две молодые музыкантки создадут собственную звуковую вселенную. Для тех, кто ищет иное звучание, фламенко встретится с античностью в Доме с Ангелом, открывая неожиданные мосты между эпохами.

Литература тоже не молчит. В книжных магазинах будут обсуждать истории, балансирующие между комичным и мрачным, в кофейне — говорить о женщине, ищущей свободу в пустыне, а в библиотеке писательница откроет свою Одессу — настоящую, неидеальную, но искреннюю.

Лекция о любви и сексе в Средневековье предложит неожиданный взгляд на прошлое, которое оказалось не таким строгим, как мы думали.

Не нужно выбирать между разумом и чувствами. Можно жить на пересечении — где музыка становится историей, книги превращаются в приключения, а встречи — в начало чего-то нового. Одесса уже ждёт.

Конечно, в городе состоятся и другие события — о них мы рассказываем в нашем обзоре.

Что: Тыквенный рекорд

Где: Семена Палия, 93-а, «Сильпо»

Когда: 18 октября, 13:00

Что: Секс, любовь и интимная жизнь в Средневековье

Где: Троицкая, 49–51, библиотека Грушевского

Когда: 18 октября, 15:00

Что: Творческая встреча с Игорем Потоцким и композитором Людмилой Самодаевой «Невыдуманные одесские истории»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 18 октября, 16:00

Что: Концерт Елены Белявской и Юлии Матвеевой

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 18 октября, 18:30

Что: Мастер-класс по росписи среза книги

Где: Дерибасовская, 12, Книгарня «Є»

Когда: 19 октября, 14:00

Что: Книжный клуб. Обсуждение книги «Моя сестра — серийная убийца» Ойинкан Брайтуэйт

Где: Дерибасовская, 12, Книгарня «Є»

Когда: 19 октября, 16:00

Что: Обсуждение романа «Флоренс Аравийская»

Где: Артура Савельева, 16, кофейня Break

Когда: 19 октября, 16:00

Что: Творческая встреча с писательницей Людмилой Охрименко

Где: Пастера, 13, Национальная библиотека

Когда: 20 октября, 16:00

Что: «Античность и фламенко» в творчестве Анатолия Шевченко

Где: Итальянская, 51, Дом с Ангелом

Когда: 20 октября, 17:30