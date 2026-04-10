Ключевые моменты:

10 апреля ожидается магнитная буря уровня G1 с индексом Kp до 5

Пик активности прогнозируется утром — с 06:00 до 09:00

Основная причина — поток солнечного ветра из корональной дыры

Магнитная буря 10 апреля: прогноз

По данным NOAA Space Weather Prediction Center, в пятницу, 10 апреля 2026 года, на Земле ожидается усиление геомагнитной активности. Максимальное значение индекса Kp может достичь 5, что соответствует уровню G1 — слабой магнитной буре.

Несмотря на «красный» уровень по шкале активности, речь не идёт об экстремальных явлениях. Однако геомагнитный фон будет заметно выше обычного, особенно в первой половине дня.

Причиной изменений станет поток солнечного ветра, исходящий из корональной дыры на Солнце. Именно он усиливает колебания магнитного поля Земли.

Наиболее интенсивные возмущения ожидаются утром — примерно с 06:00 до 09:00 по киевскому времени. В этот период магнитное поле будет максимально нестабильным.

После полудня активность начнёт постепенно снижаться, хотя полностью спокойной геомагнитную обстановку назвать нельзя. Вечером возможно незначительное усиление, но без перехода в более сильные уровни.

Индекс Kp используется для оценки геомагнитной активности и измеряется по шкале от 0 до 9. Значение 5 считается пороговым и означает начало магнитной бури уровня G1.

Влияние магнитной бури на самочувствие

Слабая магнитная буря, как правило, не представляет серьёзной угрозы для здоровья. Тем не менее метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Среди возможных симптомов:

усталость и снижение энергии

головные боли

раздражительность

проблемы со сном и концентрацией

Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перепадами давления и хронической усталостью.

Как подготовиться к магнитной буре

В период повышенной геомагнитной активности рекомендуется снизить нагрузку и придерживаться спокойного режима дня. Важно выспаться, избегать стрессов и поддерживать водный баланс.

Также специалисты советуют:

сократить потребление кофе и алкоголя,

перенести интенсивные физические нагрузки на вторую половину дня,

ориентироваться на своё самочувствие и рекомендации врача при хронических заболеваниях.

Читайте также: McDonald’s у Дюка уже открыли: как работает новый ресторан