Ключевые моменты:

Прогнозируется буря уровня G1 — это самый низкий класс геомагнитных возмущений, поэтому экстремальных аномалий ждать не стоит.

Самый активный период придется на утро по киевскому времени, когда индекс Kp может достигнуть отметки 5.

Уже во второй половине дня солнечная активность пойдет на спад, и ситуация полностью стабилизируется.

Магнитная буря 30 июня: чего ждать метеозависимым

Причиной короткого космического шторма стало влияние солнечного ветра после очередного коронального выброса массы на Солнце. Вспышка на звезде спровоцирует неравномерные колебания магнитного поля Земли.

График бури будет развиваться постепенно: сначала ожидается плавный рост колебаний, затем утренний пик, а после обеда Kp-индекс вернется к более спокойным, низким показателям.

Хотя серьезных потрясений ученые не обещают, метеочувствительным людям все же стоит повнимательнее отнестись к своему самочувствию. Магнитные бури часто идут рука об руку с головной болью, внезапной усталостью, сонливостью, раздражительностью и скачками артериального давления.

Как пережить геомагнитный всплеск в условиях летней жары

Врачи советуют людям с гипертонией, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями сна провести этот день в максимально спокойном темпе. Особую опасность сейчас представляет сочетание космической погоды с земной: летом на организм и без того сильно давят жара и риск обезвоживания.

В то же время медики призывают к здравому смыслу: не стоит списывать абсолютно любое недомогание исключительно на активность Солнца. Если вы чувствуете себя объективно плохо, не списывайте это на бурю, а вовремя обратитесь к врачу или примите привычные лекарства.

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