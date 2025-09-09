Ключевые моменты:

Во вторник, 9 сентября, магнитных бурь не ожидается, геомагнитное поле останется спокойным.

Во вторник, 9 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 2,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Как сообщает сайт Meteoprog.UA, за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости.

Что может ощущаться:

Головная боль, давление в висках

Нарушения сна, бессонница

Снижение концентрации, усталость

Учащенное сердцебиение, скачки давления

Тревожность, раздражительность или подавленность

Вот как можно помочь себе пережить такие дни с минимальными неудобствами: