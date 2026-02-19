Магнитная буря

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 19 февраля, ожидается умеренно повышенная геомагнитная активность.
  • В то же время сильная магнитная буря не прогнозируется.
  • Метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.

Прогноз магнитных бурь на 19 февраля

По данным международных прогнозов космической погоды, сегодня, 19 февраля, магнитосфера Земли будет находиться в состоянии повышенной активности. По оценкам специалистов, уровень возмущений составит около Kp 4 – это умеренный показатель.

Такой уровень не считается сильной магнитной бурей, однако полностью спокойным день тоже не будет. Возможны кратковременные колебания магнитного поля, которые обычно ощущают люди, чувствительные к изменениям погоды и давления.

Что такое магнитные бури и как от них защититься

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за потоков солнечного ветра и выбросов корональной массы с поверхности Солнца. Когда заряженные частицы достигают магнитосферы планеты, происходит ее колебание, что и фиксируется приборами как геомагнитная активность.

При слабых и умеренных уровнях влияние чаще всего ограничивается самочувствием чувствительных людей и незначительными техническими эффектами. Сильные бури могут воздействовать на спутники, энергосистемы и радиосвязь.

Медики отмечают, что в дни повышенной геомагнитной активности чаще всего жалуются:

  • люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • гипертоники;
  • страдающие хронической усталостью и нарушениями сна.

Рекомендации специалистов:

  • соблюдать режим сна и отдыха;
  • избегать чрезмерных физических нагрузок;
  • контролировать артериальное давление;
  • пить достаточное количество воды;
  • по возможности снизить уровень стресса.

В большинстве случаев умеренные магнитные бури не представляют серьезной угрозы здоровью, однако внимательное отношение к самочувствию в такие дни будет не лишним.

