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Сногшибательный ветер и «шок-контент» от тепловиков: главные новости Одессы за вторник, 18 января

Сногшибательный ветер и «шок-контент» от тепловиков: главные новости Одессы за вторник, 18 января

Как стало известно «Одесской жизни», во вторник, 18 января 2022 года, в Одессе разгулялся ветер, а горожан шокировали цены в платежках за тепло. Но и это еще не все главные новости этого дня.

Рецепты

Предупреждения синоптиков и Службы спасения об опасности усиления ветра в Одессе во вторник, 18 января, оказались пророческими. Ветер действительно усилился, он едва не сбивал людей с ног, валил деревья и светофоры.

Но сильнее всякого урагана одесситов сразили цифры в платежках за отопление: многие обнаружили там пугающие цифры: 3, 4, 5 тысяч гривен в месяц и даже более. Хотя в мэрии обещали, что до конца отопительного сезона цены останутся неизменными. Почему же так произошло?

Также стало известно, что у коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» поменялись расчетные счета и платить за тепло одесситам теперь надо по другим реквизитам.

А еще тепловики решили в самый разгар зимы поменять магистральные трубы отопления в Сабанском переулке.

А вот заброшенное здание бывшей Новобазарной синагоги, судя по всему, ожидает скорый снос.

Неизвестная съемочная группа проводила в Одессе уличный опрос. Ее участники выдавали себя за журналистов телерадиокомпании «Суспільне Одеса». Между тем, в самой компании заверили: эти люди не из их команды.

Предупреждаем: 19 и 20 января на улицах Одессы появится военная техника.

А еще мы посмотрели, как идет подготовка к крещенским купаниям на Ланжероне и узнали, когда в Одесской области пройдет третий по счету и единственный в Украине кинофестиваль этнического кино ОКО-2022.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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