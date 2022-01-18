В Одессе сносят здание бывшей Новобазарной синагоги на Ольгиевской (фото)

Бывшая Новобазарная синагога на улице Ольгиевской, 14, бывший памятник архитектуры (здание исключили из этого благородного списка в 2008 году)… А еще – заброшка. Судя по всему, уже тоже бывшая. Здание сносят.

Об истории Новобазарной синагоги и о том, что от нее осталось, «Одесская жизнь» рассказывала в марте 2020 года.

Судьба здания сложилась не ахти. Не повезло ему. Его начали строить в конце позапрошлого века, потом перестраивали. Название Новобазарная синагога получила в связи с близостью с Новым базаром.

В советские времена здесь располагался завод «Динамо». В начале 80-х тут размещался Производственный творческо-экспериментальный комбинат Общества охраны памятников истории и культуры.

В 1991 году здание стало «выявленным памятником архитектуры», а в 2008-м перестало быть таковым. Сразу после этого – в 2009-м – здание постиг пожар. Но его фасадом, пусть даже укрытым высоким забором, еще можно было полюбоваться…

После того пожара то и дело появлялись объявления о продаже здания, равно как и о том, что здесь воздвигнут девятиэтажку (в историческом центре?!). Объявления о продаже появляются и по сей день… Но до недавних пор историческое здание все еще виднелось за тем самым высоким забором.

В самом конце ушедшего уже в историю прошлого года ко мне обратилась одесситка Татьяна Микулич, живущая рядом со зданием Новобазарной синагоги:

«Сейчас там ведутся работы и разбирают остатки здания, хотят строить гостиницу. Мы, жильцы дома по улице Ольгиевской 16, против этого…»,

– сообщила она.

Опасения жильцов понятны: как они сами пишут, «можем ведь рухнуть, как дом на Торговой угол Княжеской».

29 декабря 2021 года я побывала на Ольгиевской, 14. Стояла полная тишина, а само здание выглядело примерно так же, как и в марте 2020 года, когда мы рассказывали о его судьбе.

Побывала я по этому адресу и 18 января уже наступившего года. Снова тишина. А вот «внешний вид» некогда синагоги, после памятника архитектуры, а потом заброшки совершенно видоизменился.

Оно уже почти неузнаваемо, оно уходит в историю, его сносят. Хотите увидеть «останки останков» – приезжайте на Ольгиевскую, 14. Как видоизменилась заброшка с 29 декабря – смотрите на наших фото:

Ну а жильцы дома №16 по улице Ольгиевской, как сообщает мне Татьяна Микулич, звонят в различные инстанции, опасаясь, как бы снос бывшей Новобазарной синагоги, вернее, того, что от нее еще оставалось, не сказалось на их жилом доме самым печальным образом.

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