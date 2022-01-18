Ветер в Одессе: на Разумовской на машину упал светофор, а на Котовского – тополь

Предупреждения синоптиков и Службы спасения об опасности сегодняшнего усиления ветра оказались пророческими. Уже известно о падении тополя на поселке Котовского и светофора на улице Разумовского.

Напомним, что синоптики предупредили о серьезном усилении силы ветра в Одессе и области. Одесситов попросили быть внимательными, по возможности оставаться дома, а если уже пришлось выйти на улицу, то не находиться вблизи деревьев и проводов электропередач.

Пик непогоды ожидают к обеду 18 января. При этом будет снижаться температура воздуха. Если утром она была +1 градус, но к обеду станет отрицательной, понизившись до 2-3 градусов мороза.

Пока известно о таких происшествия, связанных с усилением ветра.

На улице Разумовского на перекрестке упал светофор, повредив при этом проезжающий рядом автомобиль «Шкода».

А на поселке Котовского упал большой тополь. По словам очевидцев, рядом были люди и дерево чудом никого не зацепило.



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