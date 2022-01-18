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В Одессе проводили провокационный уличный опрос, выдавая себя за журналистов «Суспільного»: кто эти люди?

В Одессе проводили провокационный уличный опрос, выдавая себя за журналистов «Суспільного»: кто эти люди?

Сегодня, 18 января 2022 года, неизвестная съемочная группа проводила в Одессе уличный опрос. Ее участники выдавали себя за журналистов телерадиокомпании «Суспільне Одеса». Между тем, в самой компании заявляют: это не их люди.

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Как рассказала у себя в Facebook, рассказала продюсер региональной дирекции «Суспільного» Елена Кваша, данный «опрос» касался тематики безопасности и отношения одесситов к «военным базам Америки в Одессе».

«Это не команда «Суспільне Одеса». У наших журналистов есть удостоверения, они общаются на украинском языке. Цель вышеупомянутых лиц в настоящее время нам неизвестна»,

– написала Елена Кваша.

Она напомнила, что журналисты «Суспільного» работают по стандартам, провокационных вопросов не задают и уличных опросов не проводят.

Кроме того, она попросила всех возможных свидетелей происходящего оповещать об этом руководство телекомпании и делать фото «самозванцев».

Ранее сообщалось, что в течение двух дней, среды, 19 января и четверга, 20 января, на некоторых одесских улицах будет перемещаться военная техника.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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