Стали известны даты кинофестиваля в Одесской области

Третий по счету и единственный в Украине кинофестиваль этнического кино пройдет в этом году в Болграде с 10 по 17 сентября. Об этом сообщила Татьяна Станева, основательница, директор и продюсер фестиваля ОКО.

17 января команда кинофестиваля обновила меморандум о сотрудничестве с Болградским городским советом. В то же время организаторы ищут финансирование на проведение этого события. Уже известно, что частично профинансирует фестиваль Посольство республики Болгария в Украине. Часть средств организаторы планируют получить с помощью грантов Украинского культурного фонда. Правда, в прошлом году эксперты Фонда отказали фестивалю в финансировании их проекта.

Напомним, что первый кинофестиваль ОКО -2020 прошел онлайн. А фестиваль в 2021 году соединил два формата и стал ярким событием в жизни региона, ведь помимо кино гостей ожидала яркая этнографическая программа. К тому же был установлен Рекорд Украины — волонтеры нарисовали самую длинную этнодорожку, длина которой составила 350 метров. В этом году традиция установления рекордов будет продолжена.

Мы будем делать новый стрит-арт установим второй рекорд. Вводим хорошую традицию. У Этнографического кинофестиваля должны быть свои традиции. Пусть это нас будет выгодно отличать от других культурных событий на карте Украины и мира. Такого не видели и не слышали еще нигде. Мы – первые,

— заинтриговала Татьяна Станева.

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Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессу вернулся уникальный кинофестиваль «Немые ночи». Он стал самым крупным фестивалем немого кино в Восточной Европе и главным украинским архивным кинофестивалем.

Также мы сообщали, когда в городе в 2022 году пройдет Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ).

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