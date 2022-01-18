Новости Одессы и Одесской области

Стали известны даты кинофестиваля в Одесской области

Стали известны даты кинофестиваля в Одесской области

Третий по счету и единственный в Украине кинофестиваль этнического кино пройдет в этом году в Болграде с 10 по 17 сентября. Об этом сообщила Татьяна Станева, основательница, директор и продюсер фестиваля ОКО. 

Рецепты

17 января команда кинофестиваля обновила меморандум о сотрудничестве с Болградским городским советом. В то же время организаторы ищут финансирование на проведение этого события. Уже известно, что частично профинансирует фестиваль Посольство республики Болгария в Украине. Часть средств организаторы планируют получить с помощью грантов Украинского культурного фонда. Правда, в прошлом году эксперты Фонда отказали фестивалю в финансировании их проекта.

Напомним, что первый кинофестиваль ОКО -2020 прошел онлайн. А фестиваль в 2021 году соединил два формата и стал ярким событием в жизни региона, ведь помимо кино гостей ожидала яркая этнографическая программа. К тому же был установлен Рекорд Украины — волонтеры нарисовали самую длинную этнодорожку, длина которой составила 350 метров. В этом году традиция установления рекордов будет продолжена.

Мы будем делать новый стрит-арт установим второй рекорд. Вводим хорошую традицию. У Этнографического кинофестиваля должны быть свои традиции. Пусть это нас будет выгодно отличать от других культурных событий на карте Украины и мира. Такого не видели и не слышали еще нигде. Мы – первые,

— заинтриговала Татьяна Станева.

В рамках промо компании лучшие фильмы прошлого года будут показаны в разных регионах Украины. Уже сейчас разыскиваются волонтеры для работы на локациях. Все желающие могут заполнить оналайн заявку https://forms.gle/BhHeCvUP2vDY1rhu7

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессу вернулся уникальный кинофестиваль «Немые ночи». Он стал самым крупным фестивалем немого кино в Восточной Европе и главным украинским архивным кинофестивалем.

Также мы сообщали, когда в городе в 2022 году пройдет Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ).

Еще новости Одессы о кинофестивалях:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить