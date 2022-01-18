Во многих одесских домах подорожало отопление: цифры шокируют

Одесситы стали получать платежки за отопление за декабрь 2021 года. И многие обнаружили там пугающие цифры: 3, 4, 5 тысяч гривен в месяц и даже более. Хотя в мэрии обещали, что до конца отопительного сезона цены останутся неизменными. Объясняем, почему так произошло.

Новые тарифы на тепло вызвал шок у одесситов

Примерно двукратное увеличение стоимости тепла для многих одесских домов шокировало и возмутило одесситов. К цифрам в три, четыре и даже пять тысяч гривен они не были готовы, тем более в конце прошлого года в городском совете уверяли, что до окончания отопительного сезона стоимость отепления останется прежней. И для большинства одесских домов цена действительно не изменилась.

Кому же не повезло оказаться среди тех, у кого тепло подорожало и почему так произошло?

Кого коснулось подорожание отопления в Одессе и почему?

Потребителей, кто столкнулся с подорожанием отопления, можно разделить на две группы:

Жители домов с автономными котельными

Жители домов, не оборудованных счетчиками тепла

В первом случае котельные находятся в распоряжении ОСМД или управляющих компаний и вынуждены покупать природный газ по ценам для коммерческих организаций, которая за 2021 год выросла приблизительно в 5 раз. Чтобы компенсировать расходы на покупку газа, объединения жильцов и управляющие компании вынуждены повышать цену на тепло.

Во втором случае жильцы квартир в домах без счетчиков тепла стали, во многом, жертвами случайности. Муниципальные власти постепенно оборудуют все дома, получающие тепло у КП «Теплообеспечение города Одессы» (ТГО) тепловыми счетчиками, но еще не успели установить такие приборы во всех домах.

Жителям таких домов начисляют плату исключительно из метража квартир, не учитывая расход тепла на дом, который фиксирует счетчик. И тарифы в этом случае начисляются иначе, чем в случае наличия счетчика и при этом не попадают под ограничения стоимости. Этим условием и воспользовались коммунальщики, чтобы взять с одесситов по-максимуму.

Люди готовы перекрывать дороги

В КП ТГО, комментируя ситуацию для «Суспільне. Одеса», отметили, что планируют установить счетчики тепла во все дома, где их еще нет, но сделают это уже после завершения отопительного сезона. А пока настаивают на том, чтобы владельцы квартир платили по завышенному тарифу.

Но суммы, указанные в платежках неподъёмные для многих семей и люди готовы перекрывать дороги, заставить коммунальщиков изменить несправедливый, по мнению одесситов, подход к формированию тарифов на тепло.

О намерении перекрыть дорогу уже заявили жильцы дома на проспекте Шевченко, 8. Там проживает много пенсионеров и нет теплового счетчика. В итоге люди получили платежки от ТГО с цифрами, в два и три раза превышающими их пенсии.

Фото «Суспільне. Одеса» и сообщества «Черный список Одесса» в Facebook