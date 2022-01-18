В центре Одессы раскопали Сабанский переулок

Проезжая часть переулка сейчас раскопана. Вокруг внушительных ям техника и новые трубы, которыми коммунальщики намерены заменить старые, изношенные.

Подобные раскопки на одесских улицах не редкость. Уже два месяца в ямах-раскопах улица Осипова. Там меняют водопроводные трубы. Еще дольше – часть Люстдофской дороги. Это уже энергетики прокладывают магистральный силовой кабель, чтобы запитать новую электроподстанцию.

Но лидерство по числу раскопов, конечно за тепловиками. Их коммуникации самые изношенные и потому аварии случаются постоянно.

Так, недавно мы писали о раскопках на Александровском и Адмиральском проспектах. Но самое грустное, что изменения ситуации к лучшему в ближайшее время не предвидится.

В «Теплоснабжение города Одессы» подсчитали, что для приведения тепломагистралей в порядок городу понадобятся 10 миллиардов гривен и 10 лет. А таких средств в городском бюджете нет.

При этом тепловики не стесняются повышать стоимость своих услуг. Так, недавно они буквально шокировали многих одесситов цифрами в платежках за декабрь 2022 года. В домах, где нет счетчиков тепла, цены за отопление выросли в два, а то и три раза.