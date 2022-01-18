19 и 20 января на улицах Одессы появится военная техника: объясняем, для чего

В течении двух дней, среды 19 и четверга 20 января на некоторых одесских улицах будет перемещаться военная техника. Причина — тренировка Оперативного командования «Юг».

Как сообщили в пресс-центре Одесского городского совета, 19 — 20 января 2022 года состоится перемещение малых групп военной техники из населенного пункта Черноморское Одесского района Одесской области в район микрорайона Лузановка Суворовского района Одессы.

Одесситов просят не беспокоиться и заранее предупреждают о тренировке военных.

Ранее сообщалось, что жителей Одессы обеспокоила военная техника на улицах города. Оказалось, что боевые машины направлялись на Морвокзал на выставку, посвященную 30-летию Вооруженных сил Украины.

«Одесская Жизнь» также рассказывала о флешмобе украинских и канадских военных, при участии нацгвардии Украины, который они провели утром 5 декабря на Приморском бульваре возле памятника Дюку.

Писали мы и о причинах появления военной техники на улицах поселка Котовского в 2017 году.

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