Новости Одессы и Одесской области

19 и 20 января на улицах Одессы появится военная техника: объясняем, для чего

19 и 20 января на улицах Одессы появится военная техника: объясняем, для чего

В течении двух дней, среды 19 и четверга 20 января на некоторых одесских улицах будет перемещаться военная техника. Причина — тренировка Оперативного командования «Юг».

Рецепты

Как сообщили в пресс-центре Одесского городского совета, 19 — 20 января 2022 года состоится перемещение малых групп военной техники из населенного пункта Черноморское Одесского района Одесской области в район микрорайона Лузановка Суворовского района Одессы.

Одесситов просят не беспокоиться и заранее предупреждают о тренировке военных.

Ранее сообщалось, что жителей Одессы обеспокоила военная техника на улицах города. Оказалось, что боевые машины направлялись на Морвокзал на выставку, посвященную 30-летию Вооруженных сил Украины.

«Одесская Жизнь» также рассказывала о флешмобе украинских и канадских военных, при участии нацгвардии Украины, который они провели утром 5 декабря на Приморском бульваре возле памятника Дюку.

Писали мы и о причинах появления военной техники на улицах поселка Котовского в 2017 году.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить