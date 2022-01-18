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Ветреный одесский Ланжерон: «обнаженный» волнорез и подготовка к крещенским купаниям (фоторепортаж)

Ветреный одесский Ланжерон: «обнаженный» волнорез и подготовка к крещенским купаниям (фоторепортаж)

Ну вот и остались позади новогодние праздники. Но впереди еще один – Крещение, который многие одесситы любят отмечать, окунаясь в бодрящее зимнее море.
В преддверии Крещения наш фотокорреспондент побывал на пляже Ланжерон, чтобы, так сказать, разведать обстановку и заодно посмотреть, сказались ли на этот раз последствия обрушившегося на город очередного штормового ветра.

Рецепты

Стоит отметить, что несмотря на то, что сегодня ветер немного «похозяйничал» в Одессе, на Ланжероне относительно тихо. И так как на этот раз ветер дует не со стороны моря, вода довольно спокойная. Более того: на этот раз море «ушло» от берега, «обнажив» волнорез. Нечастое явление!

Ланжерон в канун Крещения3
Ланжерон в канун Крещения4
Ланжерон в канун Крещения7
Ланжерон в канун Крещения11
Ланжерон в канун Крещения12
Ланжерон в канун Крещения13
Ланжерон в канун Крещения14
Ланжерон в канун Крещения15
Ланжерон в канун Крещения16

И да – подготовка к завтрашним массовым крещенским купаниям сегодня шла полным ходом: по крайней мере, спасатели на Ланжероне суетились.

Ланжерон в канун Крещения17
Ланжерон в канун Крещения18
Ланжерон в канун Крещения19
Ланжерон в канун Крещения22

Но массовый наплыв народу будет завтра, а сегодня людей на берегу было немного. И чайки их визиту были несказанно рады:

Ланжерон в канун Крещения
Ланжерон в канун Крещения6
Ланжерон в канун Крещения5
Ланжерон в канун Крещения2
Ланжерон в канун Крещения7
Ланжерон в канун Крещения9
Ланжерон в канун Крещения20
Ланжерон в канун Крещения21
Ланжерон в канун Крещения23
Ланжерон в канун Крещения24

Еще больше интересного об одесском Ланжероне:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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