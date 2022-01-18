Ветреный одесский Ланжерон: «обнаженный» волнорез и подготовка к крещенским купаниям (фоторепортаж)

Ну вот и остались позади новогодние праздники. Но впереди еще один – Крещение, который многие одесситы любят отмечать, окунаясь в бодрящее зимнее море. В преддверии Крещения наш фотокорреспондент побывал на пляже Ланжерон, чтобы, так сказать, разведать обстановку и заодно посмотреть, сказались ли на этот раз последствия обрушившегося на город очередного штормового ветра.

Стоит отметить, что несмотря на то, что сегодня ветер немного «похозяйничал» в Одессе, на Ланжероне относительно тихо. И так как на этот раз ветер дует не со стороны моря, вода довольно спокойная. Более того: на этот раз море «ушло» от берега, «обнажив» волнорез. Нечастое явление!

И да – подготовка к завтрашним массовым крещенским купаниям сегодня шла полным ходом: по крайней мере, спасатели на Ланжероне суетились.

Но массовый наплыв народу будет завтра, а сегодня людей на берегу было немного. И чайки их визиту были несказанно рады:

Еще больше интересного об одесском Ланжероне:

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