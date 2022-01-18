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Платить за тепло придется по новым реквизитам: как заполнять квитанцию

Платить за тепло придется по новым реквизитам: как заполнять квитанцию

КП «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) информирует, что у предприятия поменялись расчётные счета и платить за тепло теперь надо по другим реквизитам.

Рецепты

В сообщении пресс-службы ТГО сказано, что платежи за тепловую энергию абоненты могут осуществить в удобных для них отделениях и в онлайн кабинетах коммерческих банков.

Для достоверного и полного отображения платежа на предприятии просят своих клиентов при оплате предоставить кассиру следующую информацию:

Получатель платежа: КП «Теплоснабжение города Одессы»,

код ЕГРПОУ 34674102

Счет: №UA753288450000026005300416451,

в АО «Сбербанк»

МФО 328845

А чтобы платеж правильно зачислили, абонентов просят указывать в платежном поручении их адрес, Ф.И.О. и номер лицевого счета.

Напомним, что предприятие с декабря 2021 года существенно подняло стоимость отопления для жильцов домов, не оборудованных счетчиками тепла. Возмущённые одесситы даже собираются перекрывать дороги, борясь таким способом против несправедливых, по их мнению, тарифов.

При этом в домах, где есть счетчики, цены на отопление не поднимали.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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