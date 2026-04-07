По предварительной информации правоохранителей, микроавтобус и маршрутка двигались в попутном направлении, когда произошло столкновение. В результате удара одна из пассажирок автобуса получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Количество пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести, на данный момент уточняется. На месте работают медики скорой помощи и следственно-оперативная группа по ДТП.

Обоих водителей проверят на состояние опьянения. После выяснения всех деталей будет решен вопрос о правовой квалификации дела.

Полиция предупреждает, что проезд по Балковской сейчас сильно осложнен. Водителям рекомендуют объезжать данный участок, чтобы не терять время в пробках, и напоминают о необходимости строгого соблюдения дистанции и скоростного режима.