ремонт дорог

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 7 апреля, в Одессе пройдет ремонт дорог.
  • Работы охватят несколько улиц и ключевых перекрестков.
  • Возможны временные ограничения движения транспорта.
  • Водителей заранее планировать маршруты.

По информации мэрии города, спецтехника и бригады дорожников сегодня работают по следующим адресам:

  • Балтская дорога;
  • перекресток ул. Наливной и ул. Ганса Германа;
  • ул. Известковая;
  • Фонтанская дорога;
  • Дальницкое шоссе;

  • просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
  • ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской);
  • проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
  • перекресток ул. Инглези – просп. Небесной Сотни – ул. Михаила Комарова.

Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свои поездки с учетом ремонтных работ.

Также напомним, что сегодня в связи с проведением аварийных работ на газопроводе в Одессе несколько домов временно останутся без газа.

