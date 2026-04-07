Ключевые моменты:
- Сегодня, 7 апреля, в Одессе пройдет ремонт дорог.
- Работы охватят несколько улиц и ключевых перекрестков.
- Возможны временные ограничения движения транспорта.
- Водителей заранее планировать маршруты.
По информации мэрии города, спецтехника и бригады дорожников сегодня работают по следующим адресам:
- Балтская дорога;
- перекресток ул. Наливной и ул. Ганса Германа;
- ул. Известковая;
- Фонтанская дорога;
- Дальницкое шоссе;
- просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
- ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской);
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
- перекресток ул. Инглези – просп. Небесной Сотни – ул. Михаила Комарова.
Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свои поездки с учетом ремонтных работ.
Также напомним, что сегодня в связи с проведением аварийных работ на газопроводе в Одессе несколько домов временно останутся без газа.
