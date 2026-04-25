Ключевые моменты:

Солнечная активность ожидается на уровне 3,7 балла.

К-индекс достигнет 4 баллов, магнитосфера останется нестабильной.

Возможны усталость, раздражительность и нарушения сна.

Магнитные бури 25 апреля: прогноз и влияние на самочувствие

25 апреля ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка без сильных магнитных бурь. По данным Центра прогнозирования космической погоды SWPC NOAA, уровень солнечной активности составит около 3,7 балла, что соответствует «зелёному» уровню и считается безопасным.

Тем не менее магнитосфера Земли будет оставаться нестабильной. К-индекс прогнозируется на уровне 4 баллов — это слабое, но ощутимое возмущение. Специалисты отмечают, что такие периоды могут быть коварными: явных симптомов может не быть, однако возможны раздражительность, эмоциональные перепады и ощущение усталости.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, которые вызывают потоки заряженных частиц. Они воздействуют на магнитное поле Земли, что может влиять как на самочувствие людей, так и на работу техники. Даже слабые бури уровня G1 иногда вызывают головную боль, скачки давления и снижение концентрации.

Чтобы снизить возможное влияние, специалисты рекомендуют соблюдать режим сна, пить больше воды и избегать стрессовых ситуаций. Также стоит ограничить физические нагрузки и употребление кофеина. Полезно проводить больше времени на свежем воздухе и следить за прогнозами космической погоды.

