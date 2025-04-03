В Одессе при средней зарплате 22 500 гривен расходы на аренду составляют 36% от дохода.

Такие данные предоставил портал OLX, который проанализировал соотношение стоимости аренды жилья к средней зарплате.

Больше всего денег на аренду однокомнатного жилья в феврале 2025 года тратят в Ужгороде, там показатель достигает 75%. На втором месте Львов — 68%, а закрывает тройку лидеров столица Украины Киев — 65%.

Самое низкое соотношение стоимости аренды к зарплате – в Херсоне. Чтобы снять однокомнатную квартиру там, придется отдавать 15% от средней зарплаты, которая составляет 20 000 гривен.

Чуть больше тратят на аренду жители Харькова – 20% от зарплаты в 20 000 гривен. В Запорожье и Николаеве – 27% от дохода при зарплате 18 500 гривен.

Как изменилась стоимость аренды квартир в Украине

По данным ЛУН, за последние полгода стоимость аренды в Украине упала в девяти городах, кое-где цены снизились на 12%. При этом подорожание не произошло ни в одном регионе.

Больше всего цены на аренду упали в Одессе, Днепре и Ровно — на 12%. Сейчас там однокомнатные квартиры сдают за 8 800 гривен, 10 500 и 11 500 гривен, соответственно.

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На 9% снизилась стоимость аренды в Полтаве, цены там снизились до 10 тысяч за однокомнатную квартиру. На 8% подешевело жилье в Виннице, сейчас там аренда однокомнатной квартиры стоит 11 тысяч гривен.

Самые низкие цены на аренду жилья в регионах, которые ближе всего к фронту, или часто страдают от российских атак. Квартиру в Харькове сдают за 4 тысячи гривен, в Запорожье — за 5 тысяч гривен, в Николаеве — за 6 тысяч, в Кропивницком — 6,5 тысячи гривен.