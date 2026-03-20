Ключевые моменты:

Первый прецедент в Украине: Подольский районный совет проголосовал за увольнение главы военной РГА Михаила Лазаренко.

Президент Зеленский подписал указ.

Голосование превысило 2/3, поэтому решение стало не рекомендательным, а обязательным.

Опасный пример может изменить правила для других регионов, где советы будут влиять на военные администрации.

Отставка, которая может изменить правила игры

Владимир Зеленский подписал распоряжение об окончательном увольнении Михаила Лазаренко с должности главы Подольской районной администрации. Ведь раньше Подольский районный совет выразил недоверие Лазаренко. За это решение проголосовали 33 депутата. Если бы поддержка достигла простой половины, оно носило бы только рекомендательный характер, но голосов оказалось более двух третей, что сделало отставку обязательной.

Это первый прецедент в Украине, когда местный совет фактически устраняет главу военной администрации. Соответственно, такой сценарий может стать опасным примером для других регионов.

Напомним, Михаил Лазаренко подчеркнул, что он не удобен руководитель и не может просто смотреть «на проявления коррупционных деяний» и хищение бюджетных средств. Он добавил, что с ОВА осуществлялись по телефону звонки к депутатам Подольского районного совета. От депутатов потребовали инициировать внеочередную сессию районного совета. По словам Лазаренко, на работников бюджетной сферы оказывается давление. Также давят на предпринимателей и аграриев.