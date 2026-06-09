Ключевые моменты:

ГБР расследует превышение полномочий сотрудниками Одесского СИЗО после публикации видео с издевательствами над заключенным.

Потерпевшим оказался сотрудник ТЦК, который сам содержится в изоляторе по подозрению в пытках и похищении мобилизованных.

Следствие связывает арестованного с избиением военнообязанного, которое произошло 10 апреля на улице Генуэзской в Аркадии.

Резонансный инцидент в Одесском СИЗО и реакция ведомств

Скандальная видеозапись, снятая примерно неделю назад в одной из камер Одесского СИЗО, быстро облетела социальные сети и вызвала огромный резонанс. На опубликованных кадрах видно, как один из заключенных буквально «дрессирует» попавшего за решетку сотрудника ТЦК – мужчину заставляли зубами приносить тапочки.

Реакция правоохранителей на нарушение прав заключенного была незамедлительной: Государственная уголовно-исполнительная служба Украины сразу же отстранила от должностей руководство Одесского СИЗО и запустила служебную проверку. Следователи ГБР начали уголовное производство по статье о превышении власти или служебных полномочий сотрудниками изолятора, которые допустили подобное.

След из Аркадии: пострадавший сам под подозрением

Однако в ходе выяснения обстоятельств открылась и другая сторона этой истории – личность самого пострадавшего. В ГБР официально заявили, что «жертва» видеоролика сидит в изоляторе за собственные должностные преступления.

«В то же время лицо, которое, по имеющейся информации, могло быть потерпевшим в одесском СИЗО, находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан. ГБР проводит расследование по ч. 3 ст. 127 УК Украины – пытки, и ч. 2 ст. 146 УК Украины – незаконное лишение свободы и похищение человека», – подчеркнули в ведомстве.

По информации главного редактора издания «Детектив.инфо» Виталия Губина, на видео из камеры СИЗО, скорее всего, запечатлен Сергей Васильев. Он является одним из пяти сотрудников ТЦК и СП, которых задержали в конце апреля. По данным журналиста, Васильев и его коллеги стали фигурантами уголовного дела после инцидента 10 апреля на улице Генуэзской. Тогда в районе Аркадии военкомы силой удерживали и избивали мужчину.

Сейчас сотрудники ГБР тщательно проверяют подлинность скандальной записи из изолятора, проводят экспертизы и устанавливают всех участников и свидетелей как издевательств в камере, так и апрельских событий на Генуэзской.

Источник: Думская