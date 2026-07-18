Ключевые моменты:

В Черноморске официально работает центральный городской пляж.

Курорт уже принимает отдыхающих из разных регионов Украины.

На пляже оборудованы 3 спасательные вышки и 1 спасательный пост, ежедневно дежурят 8–9 спасателей.

Рядом расположено мобильное укрытие с инклюзивным спуском — до него около трёх минут пешком от моря.

Чаще всего отдыхающие нарушают правила, заплывая за буйки.

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После официального открытия центральный пляж Черноморска уже принимает туристов из разных уголков Украины. Среди отдыхающих — гости из Киевской, Харьковской и Хмельницкой областей.

По словам туристов, главными преимуществами курорта остаются широкий песчаный пляж, чистота, удобное расположение и развитая инфраструктура. Также отдыхающие отмечают наличие укрытий, спасателей и указателей, которые помогают быстро найти безопасное место во время воздушной тревоги.

На территории пляжа работают три спасательные вышки и один спасательный пост. Ежедневно здесь дежурят восемь-девять спасателей, оснащённых всем необходимым оборудованием для оказания помощи на воде, включая спасательные круги, жилеты, ласты и специальные плавсредства.

По словам одного из спасателей, чаще всего отдыхающие нарушают правила, заплывая за буйки. В этом летнем сезоне сотрудникам службы уже пришлось спасать ребёнка, который начал тонуть.

Рядом с пляжем оборудовано мобильное укрытие. Оно находится возле парковки примерно в трёх минутах ходьбы от побережья. Во время воздушной тревоги двери укрытия открываются автоматически. Кроме того, рядом оборудован инклюзивный спуск.

Также на территории пляжа находятся медицинский пункт и полицейский пост. Однако во время визита журналистов оба помещения были закрыты, а медиков и сотрудников полиции на месте не оказалось.

Сколько стоит отдых у моря

На пляже работают торговые точки с товарами для отдыха. По словам продавцов, надувной мяч стоит от 60 гривен, водяной пистолет — от 200 гривен, детский набор для песка — от 150 гривен, а надувной круг — от 250 гривен.

Продавцы отмечают, что по сравнению с прошлым годом цены на пляжные аксессуары выросли примерно на 50 гривен из-за подорожания доллара.

Также отдыхающим предлагают традиционные летние лакомства. Медовая пахлава и трубочки со сгущённым молоком стоят по 70 гривен, горячая кукуруза — 100 гривен. Наибольшим спросом пользуются именно пахлава и кукуруза. По словам продавцов, их стоимость также выросла примерно на 50 гривен по сравнению с прошлым летом.

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Источник: Суспільне.Одеса