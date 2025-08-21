Ключевые моменты

Прокуратура Одессы выявила два факта самовольного захвата коммунальной земли.

Первый случай: житель ул. Водопроводной занял 260 кв. м в санитарно-охранной зоне, построил здание и подделал техдокументацию для легализации.

Второй случай: женщина на ул. Ольгиевской незаконно заняла 25 кв. м в охранной зоне исторического центра и возвела пристройку.

Материалы дела одесситки уже направлены в суд

Приморская окружная прокуратура установила два факта незаконного использования земельных участков, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

В первом случае житель дома на ул. Водопроводной присвоил 260 кв. м земли в санитарно-охранной зоне. На захваченной территории он возвел постройку и оградил участок железным забором. Чтобы узаконить самострой, мужчина подделал техническую документацию — увеличил площадь квартиры, оформил новый техпаспорт и зарегистрировал один из объектов как отдельное жилье.

Второе нарушение выявили на ул. Ольгиевской. Там одесситка без разрешительных документов заняла 25 кв. м земли в пределах комплексной охранной зоны исторического центра города, которая относится к буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. На этом участке она возвела пристройку к квартире. Материалы по делу «застройщицы» уже переданы в суд.

В прокуратуре подчеркивают, что подобные действия не только нарушают права общества, но и несут угрозу сохранности культурного наследия и охранной среды Одессы.

