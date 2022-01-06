Новости Одессы и Одесской области

Шампанский завод превратился в лот, а в «Яме» построят спорткомплекс: главные новости Одессы за 5 января

Шампанский завод превратился в лот, а в «Яме» построят спорткомплекс: главные новости Одессы за 5 января

Среда, 5 января 2022 года, запомнилась «Одесской жизни» следующими важными и просто интересными событиями.

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В Одесской области, как и в Украине в целом, растет число умерших от последствий коронавируса. Да и заболевших за сутки стало больше.

Между тем, в Украине изменили схему смешивания вакцин от коронавируса. Также в Минздраве рассказали, из чего состоят вакцины от COVID-19 и призвали не верить мифам.

«Одесский завод шампанских вин», что Французском бульваре, 36, выставили на аукцион за 87,4 млн грн. Продолжит ли завод работать?

Появилась информация, в чем же обвиняют в России Евгения Лавренчука, который с 2018 по 2021 год работал главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Его задержали в Италии еще 17 декабря.

В Одессе на Таирова собираются построить суперсовременный спорткомплекс. Уже объявлен соответствующий тендер. Спорткомплекс хотят возвести на месте самодельного стадиона, известного как «Яма».

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» высказались против строительства города-курорта «Дунайя».

А в Подольске Одесской области хотят сменить мэра без выборов.

А еще мы полюбовались «красотами» Деволановского спуска и неимоверным закатом в центре Одессы накануне Рождества.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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