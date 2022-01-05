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В Подольске хотят сменить мэра без выборов

В Подольске хотят сменить мэра без выборов

В одесских медиа сообщают, что нынешний мэр города Анатолий Иванов решил уйти в отставку, якобы, чтобы избежать ответственности. А на его место хотят поставить кого-то из президентской партии «Слуга народа».

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По закону, если мэр подает в отставку, или по другим причинам не может исполнять свои обязанности, исполнять его обязанности должен секретарь городского совета.

Но дело в том, что сейчас секретарем Подольского горсовета является представительница ОПЗЖ Таисия Скрипник. И вариант, когда во главе Подольска окажется представитель этой пророссийской партии, не устраивает ни одесские областные, ни киевские власти.

Поэтому в Подольске созывают тайную сессию горсовета, чтобы заменить Скрипник на Олега Албанского, представляющего в горсовете «Слугу народа».

В дальнейшем Олег Албанский, как секретарь горсовета Подольска, начнет исполнять обязанности мэра. А его заместителям назначат кого-то из ОПЗЖ, скорее всего, ту же Скрипник.

По закону, в дальнейшем в городе должны пройти внеочередные выборы мэра, но при желании властей, их можно оттягивать до тех пор, пока не наступит время очередных выборов во всей Украине.

При этом стоит отметить, что в Подольском горсовете действует коалиция партий «Сила і Честь», которую представляет нынешний мэр Анатолий Иванов, «Слуга народа» и ОПЗЖ.

Кстати, Анатолий Иванов один из политических долгожителей в Подольске. Он руководит городом с с 1988 года, когда тот был еще Котовском.

Анатолий Иванов руководит Подольском (Котовском) с 1988 года

Источник: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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