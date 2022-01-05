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На Таирова появится суперсовременный спорткомплекс

На Таирова появится суперсовременный спорткомплекс

Здание будет двухэтажным. На первом этаже разместят залы для спортивной и художественной гимнастики, хореографии, акробатики и прыжков на батуте. На будет тир для пулевой стрельбы.

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Спорткомплекс возведут на месте самодельного стадиона, который называют «Автомобилист», потому что трибуны там сделаны из автомобильных шин. Другое название этого места — «Яма», потому что футбольное поле ниже уровня земли. Эта площадка расположена в квартале, ограниченном Королева, Ильфа и Петрова, Вильямса и Глушко, возле школ №55 и №65.

Городское управление капстроительства уже объявило тендер, на котором должны определить исполнителя. На возведение спорткомплекса город готов потратить 194,8 млн грн. Аукцион состоится 9 марта.

Закончить строительство нового спорткомплекса должны будут до 31 декабря 2024 года. Его проект презентовали еще в 2018 году.

В новом комплексе разместятся основные базы спортивных школ:

  1. №10
  2. «Черноморец» (спортивная гимнастика и художественная гимнастика)
  3. Дополнительные базы спортшкол №1 и 3 (художественная гимнастика, прыжки на батуте, акробатика, хореография, вольная борьба и пулевая стрельба).

Год назад проектно-сметную документацию на объект утвердили в Одесской облгосадминистрации.

Напомним, что недавно в микрорайоне Таирова на проспекте Небесной сотни открыли новый комплекс, совмещающий ледовый каток и скейт-парк.

Также в Одессе в скором времени проведут капитальный ремонт Дворца спорта и построят новую спортивно-концертную арену.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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