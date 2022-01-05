Экологи прокомментировали создание нового курорта в Одесской области: они против

Начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев утверждает, что строительство гостиниц и развлекательных зон приведет к уничтожению пересыпи между лиманом Сасык и Черным морем.

Мы категорически против строительства. Таких песчаных насыпей просто не осталось в Украине. Это Тендровская коса, Тузловские лиманы и вот этот участок. Ее нельзя ни в коем случае, застраивать

– рассказал Русев.

Власти игнорируют инициативу о создании рекреационной зоны

Эколог рассказал, что еще два года назад руководство «Тузловских лиманов» подали в Министерство охраны окружающей среды и главе областной государственной администрации предложение о введении территории пересыпи в границы парка.

На участке нужно создать зону регулируемой рекреации. Люди могут отдыхать, но застраивать территорию будет запрещено. Уже два года на запрос нам не отвечают,

– сообщил Иван Русев.

К тому же, по словам эколога, пересыпь относится к Изумрудной сети Украины и водноболотным угодьям международного значения.

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