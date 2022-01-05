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Прививка от коронавируса: Минздрав внес изменения в схему смешивания вакцин и рассказал об их составе (инфографика)

Прививка от коронавируса: Минздрав внес изменения в схему смешивания вакцин и рассказал об их составе (инфографика)

В Украине изменили схему смешивания вакцин от коронавируса. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

Как можно комбинировать вакцины от ковид

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Так, теперь вакцины от COVID-19 можно комбинировать следующим образом:

  • первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
  • первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;
  • первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.

Интервал между вводами препаратов для всех схем составляет 28 дней.

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

как смешивать вакцины от ковид

Из чего состоят вакцины от COVID-19?

Кроме того, в Минздраве рассказали, из чего состоят вакцины от COVID-19 и опубликовали соответствующую инфографику.

состав вакцин от ковид

состав вакцин от ковид2

В ведомстве заверили, что все компоненты вакцин от ковид безопасны для здоровья человека, а некоторые даже используются в косметологии или питании.

«Изучайте только достоверный состав вакцин и не дайте ввести себя в заблуждение разным мифам. Ведь состав вакцин общедоступен и его указывает каждый производитель»,

– добавили в Минздраве.

состав вакцин от ковид3

состав вакцин от ковид4

Напомним, ранее в Украине разрешили ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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