Прививка от коронавируса: Минздрав внес изменения в схему смешивания вакцин и рассказал об их составе (инфографика)

В Украине изменили схему смешивания вакцин от коронавируса. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

Как можно комбинировать вакцины от ковид

Так, теперь вакцины от COVID-19 можно комбинировать следующим образом:

первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;

первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.

Интервал между вводами препаратов для всех схем составляет 28 дней.

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

Из чего состоят вакцины от COVID-19?

Кроме того, в Минздраве рассказали, из чего состоят вакцины от COVID-19 и опубликовали соответствующую инфографику.

В ведомстве заверили, что все компоненты вакцин от ковид безопасны для здоровья человека, а некоторые даже используются в косметологии или питании.

«Изучайте только достоверный состав вакцин и не дайте ввести себя в заблуждение разным мифам. Ведь состав вакцин общедоступен и его указывает каждый производитель»,

– добавили в Минздраве.

Напомним, ранее в Украине разрешили ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй.

Читайте также: