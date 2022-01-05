Прививка от коронавируса: Минздрав внес изменения в схему смешивания вакцин и рассказал об их составе (инфографика)

В Украине изменили схему смешивания вакцин от коронавируса. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.
Как можно комбинировать вакцины от ковид
Так, теперь вакцины от COVID-19 можно комбинировать следующим образом:
- первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
- первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;
- первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.
Интервал между вводами препаратов для всех схем составляет 28 дней.
Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.
Из чего состоят вакцины от COVID-19?
Кроме того, в Минздраве рассказали, из чего состоят вакцины от COVID-19 и опубликовали соответствующую инфографику.
В ведомстве заверили, что все компоненты вакцин от ковид безопасны для здоровья человека, а некоторые даже используются в косметологии или питании.
«Изучайте только достоверный состав вакцин и не дайте ввести себя в заблуждение разным мифам. Ведь состав вакцин общедоступен и его указывает каждый производитель»,
– добавили в Минздраве.
Напомним, ранее в Украине разрешили ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй.
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