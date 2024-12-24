Сегодня Рождественский сочельник: главные традиции праздника

Рождественский сочельник в церковной традиции называется Навечерие Рождества Христова. Это последний день перед праздником Рождества Христова, который завершает 40-дневный Рождественский пост.

Для украинских семей Рождественский сочельник является одним из самых любимых праздников, богатый на добрые и старинные традиции. На Сочельник традиционно подают 12 постных блюд. Это число символизирует 12 месяцев года и 12 апостолов. Среди блюд праздничного ужина обязательно должна быть кутья, или коливо. Это вареная пшеница с медом и маком, которую обычно пробуют первой. Пшеница является символом вечности, мед — символ вечного счастья святых в Царстве Божьем, мак — символ рода.

Чем еще угощают на Сочельник:

Узвар — напиток из сухофруктов.

Постный борщ с грибными «ушками».

Тушеная капуста с грибами.

Маринованные грибы.

Постные вареники с капустой.

Голубцы с грибной начинкой.

Запеченная рыба (например, карп).

Блюда из гороха или фасоли.

Запеченные яблоки.

Пампухи с маком или вареньем.

Постные пряники или печенье.

По христианской традиции после завершения богослужения и появления первой звезды на небе, которая напоминает нам о Вифлеемской звезде, возвестившей миру о Рождении Сына Божьего, семья садится ужинать. Во время праздничного ужина нужно попробовать все блюда на столе. И только после окончания трапезы и молитвы можно колядовать.

Блюда со стола не убирают, поскольку ночью в дом приходят духи предков, чтобы также поужинать.

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