Сегодня Рождественский сочельник: главные традиции праздника

24 декабря Украина по новоюлианскому календарю отмечает Навечерие Рождества Христова или Рождественский Сочельник. «Одесская жизнь» рассказывает об основных традициях накануне светлого праздника Рождества Христова.
Рождественский сочельник в церковной традиции называется Навечерие Рождества Христова. Это последний день перед праздником Рождества Христова, который завершает 40-дневный Рождественский пост.
Для украинских семей Рождественский сочельник является одним из самых любимых праздников, богатый на добрые и старинные традиции. На Сочельник традиционно подают 12 постных блюд. Это число символизирует 12 месяцев года и 12 апостолов. Среди блюд праздничного ужина обязательно должна быть кутья, или коливо. Это вареная пшеница с медом и маком, которую обычно пробуют первой. Пшеница является символом вечности, мед — символ вечного счастья святых в Царстве Божьем, мак — символ рода.
Чем еще угощают на Сочельник:
- Узвар — напиток из сухофруктов.
- Постный борщ с грибными «ушками».
- Тушеная капуста с грибами.
- Маринованные грибы.
- Постные вареники с капустой.
- Голубцы с грибной начинкой.
- Запеченная рыба (например, карп).
- Блюда из гороха или фасоли.
- Запеченные яблоки.
- Пампухи с маком или вареньем.
- Постные пряники или печенье.
По христианской традиции после завершения богослужения и появления первой звезды на небе, которая напоминает нам о Вифлеемской звезде, возвестившей миру о Рождении Сына Божьего, семья садится ужинать. Во время праздничного ужина нужно попробовать все блюда на столе. И только после окончания трапезы и молитвы можно колядовать.
Блюда со стола не убирают, поскольку ночью в дом приходят духи предков, чтобы также поужинать.
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