Сьогодні Різдвяний святвечір: головні традиції свята

Різдвяний святвечір у церковній традиції називається Навечір’я Різдва Христового. Це останній день перед святом Різдва Христового, який завершує 40-денний Різдвяний піст.

Для українських родин Різдвяний Святвечір є одним із найулюбленіших свят, багате на добрі та старовинні традиції. На Святвечір традиційно подають 12 пісних страв. Це число символізує 12 місяців року і 12 апостолів. Серед страв святкової вечері обов’язково має бути кутя, або коливо. Це варена пшениця з медом і маком, яку зазвичай куштують першою. Пшениця є символом вічності, мед – символ вічного щастя святих у Царстві Божому, мак – символ роду.

Чим ще пригощають на Святвечір:

Узвар – напій із сухофруктів.

Пісний борщ із грибними «вушками».

Тушкована капуста з грибами.

Мариновані гриби.

Пісні вареники з капустою.

Голубці з грибною начинкою.

Запечена риба (наприклад, короп).

Страви з гороху або квасолі.

Запечені яблука.

Пампухи з маком або варенням.

Пісні пряники або печиво.

За християнською традицією після завершення богослужіння та появи першої зірки на небі, яка нагадує нам про Вифлеємську зірку, що сповістила світові про Народження Сина Божого, родина сідає вечеряти. Під час святкової вечері потрібно спробувати всі страви на столі. І тільки після закінчення трапези та молитви можна колядувати.

Страви зі столу не прибирають, оскільки вночі в дім приходять духи пращурів, щоб також повечеряти.

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