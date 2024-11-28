Сегодня у православных верующих начинается Рождественский пост

По новоюлианскому календарю, на который Украина перешла в прошлом году, пост начинается 15 ноября, а заканчивается 24 декабря, в канун Рождества Христова. Тем не менее некоторые верующие придерживаются юлианского календаря, по которому пост начнется 28 ноября 2024 года и закончится 6 января 2025 года.

Главная цель поста – духовное очищение человека. Это не только отказ от скоромной пищи, но и от греховных мыслей, губительных страстей и привычек для того, чтобы можно было с чистым сердцем встретить праздник Рождества.

Рождественский пост длится 40 дней. В народе его называют Филипповкой, потому что он начинается на следующий день после чествования святого апостола Филиппа. Именно на Филиппа – последний день, когда на столе могут быть блюда из мяса и молочные продукты.

История Рождественского поста

Установление Рождественского поста имеет древнее происхождение и первые упоминания о нем датируются IV веком. Поначалу он был коротким, всего семь дней. Впоследствии в 1166 году в Византии, во времена императора Мануила и Константинопольского патриарха Луки Хрисоверга произошло «переформатирование» Филипповки и его продлили до 40 дней. И сделано это было по веской причине.

По своему значению Рождество не уступает Пасхе, потому и подготовка к нему должна быть соответствующей. Сам пост должен подчеркивать важность события, а сорокадневный срок его соблюдения означает особое приготовление к великому празднику.

Что можно и нельзя есть

Рождественский пост имеет три основных этапа, в каждом из них есть определенные ограничения в пище. Но есть продукты, которые категорически запрещено употреблять на протяжении всего постирования, такие, как молочная продукция, то есть и сыр, и сметану, и молоко, сливки, йогурт, и даже, сливочное масло, разумеется, нельзя есть мясо. В то же время от недели зависит, что можно есть на Рождественский пост.

Если говорить поэтапно, то во время первого можно есть рыбу и пить вино по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В понедельник можно также добавлять горячие блюда без масла, а в среду и пятницу – сухое питание.

Во время второго этапа можно есть растительную пищу без масла, по понедельникам, по вторникам и четвергам к блюдам можете добавлять масло. В среду и пятницу соблюдайте сухое питание. А на выходных можно добавить в рацион рыбу и масло.

На третьем этапе, который считается самым строгим, можно есть горячие блюда без растительного масла во вторник и четверг, масло в еду разрешено добавлять только в субботу и воскресенье. А вот понедельник, среда и пятница — сухое питание. В то же время запрещается есть яйца. Нельзя есть и мясные бульоны, и отдельно мясо. Можно есть фрукты и овощи, грибы, каши, мед, орехи и бобовые.