Ключевые моменты:

Карты с истекшим сроком после февраля 2022 года продлены до 30 июня 2026 года.

Продление происходит автоматически, но не для всех карт.

Часть клиентов всё же должна прийти в отделение за новой картой.

Ощадбанк продлил срок действия карт до июля

В банке сообщили, что карты, срок действия которых закончился после февраля 2022 года, теперь можно использовать до 30 июня 2026 года. Продление происходит автоматически — обращаться в отделение для этого не нужно.

Решение связано с военным положением и направлено на то, чтобы у клиентов не возникало проблем с доступом к деньгам и оплатами.

Однако, есть исключения. Автоматическое продление не сработает для карт, у которых одновременно выполняются определённые условия. Речь идет о картах, срок которых истек с февраля 2022 по октябрь 2025 года, и по которым:

в сентябре–октябре 2025 года была хотя бы одна операция (даже неуспешная),

или на счету нулевой баланс и не было никаких операций последние 6 месяцев.

Также продление не касается счетов, по которым банк не фиксирует активности или остаток равен нулю.

Когда нужно идти в отделение банка

Некоторым клиентам всё же придется посетить отделение банка. Это касается случаев, когда новая карта уже перевыпущена — тогда ее нужно лично забрать.

Банк отмечает, что во время войны уже несколько раз продлевал срок действия старых карт, но постепенно часть из них всё же закрывается — в основном те, по которым долго не было движения или денег на счете.

Что делать, если Ощадбанк заблокировал счет

В 2026 году одной из главных причин блокировки счетов стало непрохождение обязательной идентификации. Пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц должны проходить ее ежегодно, чтобы подтвердить право на получение выплат.

Идентификацию необходимо было пройти до 31 декабря, но сделали это не все. В Пенсионном фонде сообщили: в случае потери доступа его можно восстановить, подав соответствующий запрос. Сделать это можно:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ;

с помощью видеоконференции после подачи заявки;

в дипломатическом учреждении Украины за рубежом с отправкой документов по почте.

Подробную информацию об этом можно получить по телефону контакт-центра Ощадбанка: 0800 210 800.

