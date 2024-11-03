Судьбоносный выбор Молдовы: Санду и Стояногло соревнуются за президентское кресло

Оба кандидата за вступление в ЕС, но есть одно “но”

Первый тур, состоявшийся две недели назад, продемонстрировал значительное преимущество Санду, которое получило 42,5% поддержки избирателей. Ее оппонент заручился доверием почти четверти электората – 26%. Однако эти результаты не гарантируют легкой победы действующей главе государства. Эксперты отмечают ее ограниченные возможности для расширения электоральной базы и высокий антирейтинг, достигающий 50%.

Особенность этих выборов состоит в том, что, несмотря на формально ограниченные полномочия президента в парламентской республике, Санду де-факто оказывает значительное влияние на государственную политику. Это стало возможным благодаря тому, что ее партия «Действие и солидарность» контролирует парламентское большинство, а правительство Дорина Речана работает под непосредственным руководством.

Эти выборы приобретают дополнительный вес как своеобразная репетиция перед предстоящей парламентской гонкой в ​​следующем году. Санду, которая позиционирует себя как прозападная политика, строит свою кампанию на достижениях в сфере европейской интеграции, в частности, получении Молдовой статуса кандидата в члены ЕС.

Ее оппонент, Александр Стояногло, также декларирует поддержку европейского курса, но вместе с тем он говорит о возможном диалоге с Путиным и возобновлении авиасообщения с Россией. Выдвинула его кандидатуру Партия социалистов, лидером которой является известный пророссийскими симпатиями Игорь Додон.

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Сеть “Шора” и голосование за границей

Особую роль в этих выборах играет так называемая «сеть Шора» – масштабная система подкупа избирателей, организованная беглым олигархом Иланом Шором, который скрывается в Москве. По оценкам, эта сеть может контролировать до 300 тысяч голосов – значительная цифра для страны, где в первом туре проголосовало 1,5 миллиона избирателей. Несмотря на многочисленные обыски и меры правоохранителей, полностью нейтрализовать это влияние не удалось.

Ключевым фактором может стать голосование молдавской диаспоры, насчитывающей около миллиона человек при общем населении страны в 2,5 миллиона. В первом туре заграничные избиратели составили более 16% от общей явки, причем более 70% из них поддержали Санду. 234 зарубежных участка, преимущественно расположенных в странах Западной Европы, могут существенно повлиять на конечный результат.

Однако появились сообщения от Reuters о возможных попытках России сорвать голосование за границей из-за фальшивых сообщений о заминировании участков в ключевых странах – от Италии до США.

Избирательные участки работают с 7:00 до 21:00. При отсутствии экзитполей первые результаты начнут поступать после закрытия участков в процессе подсчета голосов.

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