Ключевые моменты:

«Куяльник» планируют передать в концессию, а не приватизировать

Государство сохранит право собственности на санаторий

Инвестор будет отвечать за развитие и управление комплексом

Аналогичный механизм готовят и для дворца Шенборнов на Закарпатье

Механизм концессии остается одним из ключевых инструментов государственной политики по привлечению частных инвестиций для восстановления стратегических и социально важных объектов. Он предусмотрен Законом Украины «О концессии» и используется в проектах государственно-частного партнерства. Информация о будущем санатория «Куяльник» основана на официальных заявлениях руководства Фонда государственного имущества Украины, а также на опубликованных государством планах развития концессионных проектов.

«Куяльник» хотят возродить за деньги инвесторов: что задумало государство

В Фонде госимущества подчеркивают, что продажа санатория не рассматривается. Вместо этого ставка делается на модель, при которой государство останется владельцем комплекса, а частный партнер будет вкладывать средства в его модернизацию и развитие.

«Наиболее очевидные примеры — дворец Шенборнов на Закарпатье и санаторий «Куяльник» в Одесской области», — сказал глава ФГИУ Дмитрий Наталуха в интервью РБК-Украина, говоря о первых пилотных проектах.

По его словам, идея заключается в том, чтобы привлечь частный капитал и экспертизу, не передавая объекты в частную собственность. Для этого в ФГИУ даже создали отдельный департамент, который будет заниматься проектами государственно-частного партнерства.

Ранее «Одесская жизнь» уже сообщала о намерениях государства применить именно такой механизм для возрождения «Куяльника». Теперь эти планы получили очередное официальное подтверждение.

Помимо «Куяльника», в первую волну таких проектов входит и дворец Шенборнов на Закарпатье.

Также в Одесской области государство активно продвигает концессионные проекты в морском порту Черноморск. При этом порт пока не передан в концессию: сейчас продолжаются конкурс и конкурентный диалог с международными инвесторами по контейнерному, первому и отдельно паромному терминалам.

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