«Русский военный корабль, иди на …й!»: крылатая фраза защитников острова Змеиный стала песней (видео)

Харьковский музыкант Александр Ковалевский написал короткую, но очень емкую по содержанию песню, вдохновившись ставшей крылатой фразой одного из защитников острова Змеиный: «Русский военный корабль, иди на …й!»
Премьера песни состоялась 26 февраля на YouTube-канале жителей Харькова, называющих себя «Хор имени Бриана де Буагильбера» (ХИБДЭБ).
Как указано в описании к видео, музыка Александра Fantazitor Ковалевского, слова – защитники острова Змеиный.
Русский военный корабль, иди на …й!
Русский военный пилот, падай вниз!
Русский солдат в Украинской земле снегом нАкрыт,
Любящий братский народ – себя сам люби!
Как называть тебя братом, если ты хочешь
Градами нам навязать свою правду?
Может привык ты любовь получать через силу?
Тогда в Украине научат тебя жизнь любить.
Русский военный корабль, иди на …й!..
– поют участники ХИБДЭБ.
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А что до якобы нецензурщины в тексте песни, то, как подметил одесский нардеп Александр Горенюк, опубликовавший данное видео на своей странице в Facebook, то в нынешнем украинском обществе «Иди на …й!» – «больше не матюк, а гражданская позиция».
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что на одном из одесских пляжей появилась надпись-граффити художника Святослава Лаврусенко. Она повторяет фразу, которая уже стала страничкой новейшей истории: «Русский корабль, иди на …й».
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Фото: скриншот с видео