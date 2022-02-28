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«Русский военный корабль, иди на …й!»: крылатая фраза защитников острова Змеиный стала песней (видео)

«Русский военный корабль, иди на …й!»: крылатая фраза защитников острова Змеиный стала песней (видео)

Харьковский музыкант Александр Ковалевский написал короткую, но очень емкую по содержанию песню, вдохновившись ставшей крылатой фразой одного из защитников острова Змеиный: «Русский военный корабль, иди на …й!»

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Премьера песни состоялась 26 февраля на YouTube-канале жителей Харькова, называющих себя «Хор имени Бриана де Буагильбера» (ХИБДЭБ).

Как указано в описании к видео, музыка Александра Fantazitor Ковалевского, слова – защитники острова Змеиный.

Русский военный корабль, иди на …й!

Русский военный пилот, падай вниз!

Русский солдат в Украинской земле снегом нАкрыт,

Любящий братский народ – себя сам люби!

Как называть тебя братом, если ты хочешь

Градами нам навязать свою правду?

Может привык ты любовь получать через силу?

Тогда в Украине научат тебя жизнь любить.

Русский военный корабль, иди на …й!..

– поют участники ХИБДЭБ.

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А что до якобы нецензурщины в тексте песни, то, как подметил одесский нардеп Александр Горенюк, опубликовавший данное видео на своей странице в Facebook, то в нынешнем украинском обществе «Иди на …й!» – «больше не матюк, а гражданская позиция».

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что на одном из одесских пляжей появилась надпись-граффити художника Святослава Лаврусенко. Она повторяет фразу, которая уже стала страничкой новейшей истории: «Русский корабль, иди на …й».

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Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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