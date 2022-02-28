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Одесский Центр админуслуг будет работать на выдачу готовых документов – адреса

Одесский Центр админуслуг будет работать на выдачу готовых документов – адреса

Завтра, 1 марта 2022 года, все подразделения одесского Центра административных услуг будут работать на выдачу готовых документов.
Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Рецепты

Так, завтра в отделениях ЦНАП можно будет получить:

  • ID-карты;
  • загранпаспорта – детские и взрослые;
  • свидетельства о рождении.

Документы будут выдаваться с 12:00 до 14:00 часов.

В мэрии также напоминают адреса подразделений ЦНАП:

  • ул. Косовская, 2Д;
  • проспект Добровольского, 106;
  • ул. Академика Королева, 9;
  • ул. Генерала Петрова, 22;
  • ул. Дальницкая, 2.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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