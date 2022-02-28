Одесский Центр админуслуг будет работать на выдачу готовых документов – адреса

Как будут работать медучреждения Одессы на новогодние праздники Департамент здравоохранения Одесского городского совета информирует о графике работы лечебно-профилактических учреждений в период празднования Нового года и Рождества Христова. ПОДРОБНЕЕ

В одесском Греческом парке изменился график работы лифта Лифт, на котором можно спуститься и подняться в Греческий парк Одессы, расположенный на склонах, теперь перешел на зимний график работы. ПОДРОБНЕЕ

Одесские центры соцпомощи перешли на дистанционный режим работы С понедельника, 15 ноября 2021 года, департамент труда и социальной политики Одесского городского совета перешел на специальный режим работы. ПОДРОБНЕЕ

ПриватБанк перестанет работать из-за «черной пятницы» В ночь с 6 на 7 ноября 2021 г. ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для клиентов в период распродаж. ПОДРОБНЕЕ