Одесский Центр админуслуг будет работать на выдачу готовых документов – адреса

Завтра, 1 марта 2022 года, все подразделения одесского Центра административных услуг будут работать на выдачу готовых документов.
Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.
Так, завтра в отделениях ЦНАП можно будет получить:
- ID-карты;
- загранпаспорта – детские и взрослые;
- свидетельства о рождении.
Документы будут выдаваться с 12:00 до 14:00 часов.
В мэрии также напоминают адреса подразделений ЦНАП:
- ул. Косовская, 2Д;
- проспект Добровольского, 106;
- ул. Академика Королева, 9;
- ул. Генерала Петрова, 22;
- ул. Дальницкая, 2.
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