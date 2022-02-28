Новости Одессы и Одесской области

Как война изменила уличную рекламу и юмор в Одессе

Как война изменила уличную рекламу и юмор в Одессе

Город продолжает смеяться сквозь слезы. Одесситы находят в себе силы шутить даже во время войны. Только темы шуток теперь поменялись.

Рецепты

На одесских улицах появились борды и светодиодный экраны, которые прямо указывают агрессорам, что им надо делать, а чего делать не следует.

А в заключении анекдот в тему:

Большая группа русских солдат на окраине Киева в 2022 двигается по дороге как вдруг слышится голос за небольшим холмом:

«Один Украинский солдат лучше 10-ти русских». Русский командир приказывает лучшим своим 10 бойцам отправиться за этот холм, где начинается перестрелка, продолжается несколько минут и настаёт тишина.

Снова раздаётся голос: «Один Украинский солдат лучше 100 русских!» русский командир в ярости отправляет ещё 100 своих лучших солдат. Снова перестрелка, через 10 минут тишина.

Спокойный Украинец снова выкрикивает: «Один Украинец лучше 1000 русских солдат!» русский командир в бешенстве отправляет 1000 своих бойцов за холм.

Слышно звуки сражения, гранаты, перестрелка. Тишина.

В конце концов, один серьезно раненый русский с трудом выползает из-за холма и умирая умоляет своего командира:

«Не отправляйте туда больше никого… это ловушка. Их там двое.»

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить