Как война изменила уличную рекламу и юмор в Одессе

Город продолжает смеяться сквозь слезы. Одесситы находят в себе силы шутить даже во время войны. Только темы шуток теперь поменялись.
На одесских улицах появились борды и светодиодный экраны, которые прямо указывают агрессорам, что им надо делать, а чего делать не следует.
А в заключении анекдот в тему:
Большая группа русских солдат на окраине Киева в 2022 двигается по дороге как вдруг слышится голос за небольшим холмом:
«Один Украинский солдат лучше 10-ти русских». Русский командир приказывает лучшим своим 10 бойцам отправиться за этот холм, где начинается перестрелка, продолжается несколько минут и настаёт тишина.
Снова раздаётся голос: «Один Украинский солдат лучше 100 русских!» русский командир в ярости отправляет ещё 100 своих лучших солдат. Снова перестрелка, через 10 минут тишина.
Спокойный Украинец снова выкрикивает: «Один Украинец лучше 1000 русских солдат!» русский командир в бешенстве отправляет 1000 своих бойцов за холм.
Слышно звуки сражения, гранаты, перестрелка. Тишина.
В конце концов, один серьезно раненый русский с трудом выползает из-за холма и умирая умоляет своего командира:
«Не отправляйте туда больше никого… это ловушка. Их там двое.»
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