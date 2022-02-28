Как война изменила уличную рекламу и юмор в Одессе

Город продолжает смеяться сквозь слезы. Одесситы находят в себе силы шутить даже во время войны. Только темы шуток теперь поменялись.

На одесских улицах появились борды и светодиодный экраны, которые прямо указывают агрессорам, что им надо делать, а чего делать не следует.

А в заключении анекдот в тему:

Большая группа русских солдат на окраине Киева в 2022 двигается по дороге как вдруг слышится голос за небольшим холмом:

«Один Украинский солдат лучше 10-ти русских». Русский командир приказывает лучшим своим 10 бойцам отправиться за этот холм, где начинается перестрелка, продолжается несколько минут и настаёт тишина.

Снова раздаётся голос: «Один Украинский солдат лучше 100 русских!» русский командир в ярости отправляет ещё 100 своих лучших солдат. Снова перестрелка, через 10 минут тишина.

Спокойный Украинец снова выкрикивает: «Один Украинец лучше 1000 русских солдат!» русский командир в бешенстве отправляет 1000 своих бойцов за холм.

Слышно звуки сражения, гранаты, перестрелка. Тишина.

В конце концов, один серьезно раненый русский с трудом выползает из-за холма и умирая умоляет своего командира:

«Не отправляйте туда больше никого… это ловушка. Их там двое.»

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